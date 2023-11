Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Novembre 2023

Burkina Faso : Terrorisme- 46 localités assiégées par les groupes armés

Les groupes armés terroristes «ont brutalement assiégé » au moins 46 localités à travers le Burkina Faso, affirme Amnesty International dans un rapport publié jeudi 2 novembre 2023.L’Ong explique que ces groupes notamment Ansarul Islam, groupe jihadiste burkinabè créé en 2016 et affilié au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), y commettent des « crimes de guerre et des atteintes aux droits humains – homicides de civiles, enlèvements de femmes et de filles, attaques contre des infrastructures civiles et des convois de ravitaillement – qui ont de graves conséquences humanitaires ».Amnesty International indique que le « siège » est une stratégie employée pour la première fois en 2019, mais devenue une caractéristique du conflit depuis 2022.Les groupes armés détruisent aussi les services sociaux de base. En juin 2023, 373 dispensaires étaient fermés dans le pays, en raison du terrorisme. Cette situation affecte l’accès aux soins de 3,5 millions de personnes. (Source : aouaga.com)

Guinée : Après son « exfiltration »- Dadis Camara arrêté

Le capitaine Moussa Dadis Camara a été finalement rattrapé et reconduit à la maison centrale de Conakry, d’où il avait été « exfiltré » par un commando lourdement armé dans la nuit du vendredi à samedi 04 novembre 2023. « C’est effectif, il a été reconduit à la maison centrale. Il est là. Il y a aussi Thiegboro et Goumou qui sont là. Mais Pivi, nous ne l’avons pas encore retrouvé », a confié au confrère par une source judiciaire très proche du dossier. Quelques heures plutôt une autre source judiciaire nous avait confié qu’il avait été localisé et qu’une équipe des forces de défense et de sécurité était allée à sa recherche. (Source : Africaguinee.com)

%

Togo : Lutte contre le paludisme- Des caravanes de sensibilisation promeuvent l’utilisation des moustiquaires imprégnées

Des caravanes de sensibilisation sur le paludisme se sont déroulées dans les cinq préfectures de la région Centrale à savoir Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, Blitta et Mô, le vendredi 3 novembre aux chefs-lieux des districts sanitaires. Ces caravanes sont organisées par le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) en collaboration avec le gouvernement dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite des Moustiquaires à imprégnation durable (MId). Le but est de promouvoir l’utilisation des Mld qui ont été mises à la disposition des populations tout récemment pour que les gens puissent dormir sous ces moustiquaires imprégnées. (Source : alome.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme- 03 réseaux de malfaiteurs démantelés à Zinder et Doutchi

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la criminalité et les stupéfiants, la police nigérienne a annoncé avoir démantelé trois réseaux de malfaiteurs dans la région de Zinder et Doutchi. A Zinder, les locaux du service de la police judiciaire ont servi de cadre à la présentation de trois réseaux de voleurs aux autorités régionales. En effet, deux des trois réseaux sont des voleurs spécialisés dans le vol de téléphones portables et agressions avec usage d’armes blanches de tout genre et de moyens motorisés. Quant au troisième réseau, il est spécialisé dans le vol de nuit dans les habitations, portant sur des motos et des biens de valeur. C’est au total : cinq motos, vingt-un clés, une barre à mine, deux reçus de motos et plusieurs téléphones portables qui ont été saisis et présentés aux autorités régionales de Zinder. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Emeutes- Quinze interpellations après l’incendie du cadavre d’une personne supposée homosexuelle

Au Sénégal, quinze personnes ont été interpellées après qu’un corps sans vie d’une personne soupçonnée d’être homosexuelle a été exhumé et brûlé samedi 28 octobre au soir à Kaolack, ville à 200 kilomètres à l’est de Dakar. Arrêtées pour différents faits, elles ont été déférées devant le parquet vendredi 3 novembre 2023 avant d’être ramenées au commissariat. (Source : Rfi)

Mali : Sécurisation des territoires de l’AES- Un regroupement de terroristes anéanti par des vecteurs aériens

Les FAMa dans leur dynamique offensive ont mené ce samedi 04 novembre 2023, une opération spéciale dans le secteur d'Eguedech, cercle de Bourem. Des suspects de groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d'Engins Explosifs Improvisés (EEI) y a été également découverte. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Kapidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 04 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur de Baye, cercle de Bankass.Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de I'AES. (Source : abamako.com)

Benin : Eliminatoires Coupe du Monde 2026- Un arbitre béninois va officier Burundi contre Gambie

L’arbitrage béninois sera à l’honneur à l’entame des qualificatifs pour le Mondial 2026. L’arbitre béninois Djindo Louis Hougnandandé est sollicité pour l’affiche Burundi vs Gambie.Lors de la prochaine trève internationale débuteront les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Et pour le compte de la première journée, l’officiel béninois Djindo Louis Hougnandandé sera aux commandes du match Burundi vs Gambie selon Le Pays Émergent.Le match se jouera à Benjamin Mkapa National Stadium en Tanzanie.

Centrafrique : Deuil- Le ministre des eaux et forêts

Il a tiré sa révérence ce matin de vendredi 03 novembre 2023 dans la ville de Douala au Cameroun, des suites de maladie. La Primature fait savoir qu’il : «Il avait récemment été évacué d’urgence au Cameroun pour des soins sanitaires. » Le ministre des Eaux et Forêts, Amit Idriss est l’un des bénéficiaires de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation, communément connu sous le nom : Accord de Khartoum. Le défunt a été membre de la rébellion Séléka qui a pris le pouvoir en 2013, et membre du FPRC, le groupe armé du seigneur de guerre Nourredine Adam.

Gabon : Conserverie- La pêche à la sardine suspendue pour 2 mois

Dans le but de préserver l’espèce, tout en veillant à garantir la diversité des ressources halieutiques dans ces zones, le gouvernement a décidé de fermer deux mois durant la pêche à la sardine dans la baie de Corisco située entre le Gabon et la Guinée équatoriale, ainsi que dans l’estuaire du Komo. En raison d’une faible communication sur le sujet par la tutelle, l’information semble être passée inaperçue, au point que certains pêcheurs artisanaux continuent de s’y adonner. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a d’ailleurs été contraint de rappeler, dans un communiqué publié ce vendredi 3 novembre au quotidien l’Union, que la pêche à la sardine est fermée depuis plus d’un mois. La mesure date en effet du 1er octobre dernier. Selon les autorités, la pratique pourra reprendre le 30 novembre prochain, le temps que les stocks se reconstituent. La fermeture, dit-on, se justifie dans la volonté du Gabon d’« assurer l’utilisation durable et la diversité des ressources halieutiques». (Source : alibreville.com)