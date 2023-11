Ile Maurice: Les Avengers annoncent une action en cour contre le gouvernement

Les Avengers animaient une conférence de presse hier. Rama Valayden qui a l'habitude de saluer les Mauriciens dont les Agaléens, a choisi de parler justement de l'archipel, surtout la partie nord qui, pour lui, est déjà perdue pour notre pays.

«À partir du 15 décembre prochain, la National Coast Guard, la police, les Mauriciens et même les Agaléens devront rechercher l'autorisation de l'armée indienne avant de se rendre sur l'île du nord. Et c'est nous qui avons permis cette perte, cela, sous le gouvernement de Pravind Jugnauth.» Il dit regretter le manque de détermination de l'opposition sur Agaléga même s'il dit comprendre la crainte basée sur le communalisme. Et d'ajouter qu'il ne faut pas oublier les Chagos et Tromelin. «Que vendra-t-on après et à qui ? St.-Brandon aux Chinois, pou gagn lamoné?» Sanjeev Teeluckdharry notera que les 200 km d'océan et les ressources autour de ces îles nous seront aussi interdits. D'annoncer que les Avengers préparent une action en cour sur l'affaire Agaléga.

Nishal Joyram a, lui, parlé du fonds de la CSG, vidé de ses Rs 25 mlliards en deux ans, et se demande où sont passées les Rs 144 milliards de la NPF. Il a également fait allusion à Rs 5 milliards qui seraient 'unaccounted for' chaque année par la STC au sujet des revenus recueillis sur le carburant. Anoop Goodary a rappelé quant à lui que le groupe des Avengers existe maintenant depuis trois ans et qu'il a mené des batailles juridiques dans les affaires comme Kistnen et Stag Party notamment. L'avocat a ensuite abordé le problème de la qualité de la nourriture et de l'hygiène dans les hôpitaux. «Même des personnes en bonne santé sont malades en consommant des aliments avariés.

Et si ce sont les malades qui le font, ils risquent de perdre leur vie. 'Hats off' à Ehsan Juman et à Shakeel Mohamed pour ces révélations !» Tout en ajoutant qu'il ne faut pas nourrir les prisonniers non plus «dont beaucoup sont en détention préventive» comme on nourrit des animaux. Rama Valayden a souligné qu'à la prison, on ne respecte pas les religions et les jeûnes et cela peut résulter en des problèmes communaux.

Sanjeev Teeluckdharry est ensuite intervenu pour annoncer que les Avengers ne se limiteront pas à des actions judiciaires mais envisagent de lancer un mouvement social pour veiller à ce que ce gouvernement soit remplacé, «mais qu'il ne faut pas voter des pourris et des corrompus». Tout en indiquant que les actes de corruption comme les centaines de millions de roupies de contrats accordées à des copains et copines pendant le Covid constituent aussi de la dilapidation de l'argent public. «C'est ce qui a mené aux déficits des fonds, y compris au CEB dont les fonds sont passés de Rs 30 à moins 4 milliards. Et que dire de la Mauritius Investment Corporation où le gouvernement prend aux pauvres pour donner aux riches, contrairement à Robin des Bois.»

Tout en citant comme exemple Avinash Gopee qui reçoit l'argent, des terrains et des contrats de l'État pour s'enrichir encore plus, selon ses dires. Et de rappeler l'affaire Anse-la-Raie. «Et Médine, a-t-elle besoin de l'argent de l'État ?» De plus, dit-il, avec ces déficits, la roupie dévalue et cela provoque l'inflation. «Mem kouyonadki ti ena avek Stimulus Package.» Tout cela, dit-il, au lieu de dépenser l'argent public pour améliorer les services hospitaliers et autres...

Les Avengers ont également reproché à la police de ne pas avoir été en mesure de prévoir et d'empêcher l'attaque à la Citadelle.