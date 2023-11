Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Japon ont tenu un dialogue politique à Addis-Abeba.

Addis-Abeba, — :- L'Éthiopie et le Japon ont tenu un dialogue politique et ont discuté de la charte de coopération au développement, de la nouvelle politique d'aide au pays pour l'Éthiopie et du plan florissant pour l'aide japonaise à l'Éthiopie.

La réunion était présidée par la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, et l'ambassadrice du Japon en Éthiopie, Ito Takako.

Des séances d'information ont été faites sur la politique d'aide à l'Éthiopie dans laquelle le gouvernement japonais prévoit de contribuer à la réalisation de la sécurité humaine, d'une croissance économique de haute qualité, d'un accès amélioré et de la qualité des services sociaux et d'opportunités croissantes pour les entreprises japonaises. d'entrer sur le marché éthiopien, renforçant ainsi davantage l'amitié et la coopération bilatérales, ainsi que la présence du Japon dans la diplomatie régionale africaine.

Les autres objectifs présentés étaient la construction d'une structure économique résiliente en promouvant un système d'économie de marché dirigé par le secteur privé tout en reconstruisant l'infrastructure économique et en établissant un système socio-économique durable afin de promouvoir une croissance économique résiliente et durable et des mesures de lutte contre le changement climatique basées sur la vulnérabilité au changement climatique et les approches durables en matière de planification urbaine.

La réunion s'est conclue après que les deux parties ont convenu de finaliser la stratégie d'aide au pays et de collaborer conjointement pour relever les défis et soutenir la réalisation des objectifs de développement de l'Éthiopie, selon le ministère des Finances.

L'ancien représentant en chef du bureau de la JICA en Éthiopie, Dr Morihara Katsuki, le nouveau représentant en chef du bureau de la JICA en Éthiopie, Oshima Kensuke, ainsi que des responsables des instituts publics éthiopiens ainsi que de l'ambassade du Japon et de la JICA ont également assisté la réunion.