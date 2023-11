Tunisie: Les hauts et pulls must have de la saison

Qu'on le choisisse en version ajustée ou loose, en maille, en coton... brodé ou simple..., le pull-over est une pièce essentielle, qu'on le porte avec un pantalon ou une jupe...

Il faut juste l'assortir avec les autres pièces et choisir le modèle et la coupe qui vont à merveille avec notre morphologie et le tour est joué ! L'élégance stylée est garantie !

L'hiver a presque pointé son nez, avec ses journées fraîches et son temps grisaille. Pour bien affronter le froid et rester en toute élégance, il est primordial de garnir son dressing avec de nouvelles pièces fashion...

Dans ce numéro, on vous dévoilera les dernières tendances des pulls et des hauts à porter durant la saison afin de bien se couvrir et rester au chaud et être aussi à la pointe de la mode.

Les pull-over ou body, ajustés épousant la forme du corps, restent toujours d'actualité et continuent à envahir la scène de la mode ces dernières années.

Tendance des deux années dernières, ce genre de pull en col montant ou en col rond , uni et simple, reste toujours une bonne idée pour sublimer une tenue composée d'un pantalon taille haute, qu'il soit en jean ou en une autre matière, que l'on accessoirise avec des bottines et un manteau over size pour harmonier le look et pour plus d'homogénéité.

Côté couleur, on mise sur les couleurs neutres et claires, telles que le blanc, très à la mode, porté en saison hivernale, le beige, le vert olive ainsi que le marron et ses dérivés. On accessoirise sa tenue avec un sac de grand format de la même couleur du pull pour un look simple mais chic.

On n'oublie pas d'ajouter des accessoires, un collier et des boucles d'oreilles en couleur argent ou doré pour un rendu plus chic et classe.

Si le pull over style body peut être une pièce maîtresse pour créer un look habillé, il peut être aussi porté avec un jean et des espadrilles ou un jogging pour un look sport-chic. Pratique, le pull-over peut bien se marier avec des baskets en beige, en rose ou en blanc, une couleur passe-partout et des jeans mum ou un jogging pour aller faire les courses, se balader... en adoptant un style décontracté.

Adopter le style over size avec les pull over loose s'avère aussi une bonne alternative pour rester élégante et very fashion. Le pull-over en maille loose se marie bien avec les jupes, les jeans et on peut même le porter sur une robe, en superposition. La coupe de l'over size est idéale pour celles qui veulent camoufler quelques défauts et faire un effet de trompe-l'oeil en créant un contraste de coupe et de couleurs pour paraître plutôt mince, avec une taille élancée pour celles qui sont petites de taille ou cacher les rondeurs . On porte le pull-over size avec des talons dans un sublime mélange de style, avec des cuissardes, à talon carré ou pointu ou des mocassins à plateformes pour gagner quelques centimètres de plus. On mise sur les couleurs neutres, le rose bébé, le rose poudre, le bleu très clair et le gris, une couleur ultra tendance cette année. A ajouter un perfecto ou un blazer et un mini sac pour un look street style.

Une multitude de choix et de couleurs pour les pulls à shopper s'offrent à nous pour bien harmoniser nos tenues du jour ou de nuit, C'est à vous de les accessoiriser et les harmoniser avec le reste des pièces essentielles pour un look sublime et un style parfait.