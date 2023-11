Maroc: Boujdour - Inauguration de la 1ère tranche du projet d'aménagement hydro-agricole de Oudiyat Tious

Boujdour — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a inauguré, samedi dans la commune de Gueltat Zemmour (province de Boujdour), la première tranche du projet d'aménagement hydro-agricole de Oudiyat Tious, pour un investissement de 121,36 millions de dirhams (MDH).

M. Sadiki, accompagné du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, du directeur général de l'Agence pour le Développement Agricole, El Mahdi Arrifi, des élus, des présidents des services extérieurs et des responsables du département de tutelle, a donné le coup d'envoi à ce projet hydro-agricole qui porte sur l'irrigation de 250 Ha de maïs fourrager.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI, vise à valoriser l'eau d'irrigation, augmenter la production laitière de 11 millions de litres supplémentaires et à produire 15.000 tonnes (T) supplémentaires d'aliments de bétail.

Ce projet d'envergure permettra également de créer une valeur ajoutée agricole estimée à 22 MDH, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de créer 18.000 jours de travail.

Il consiste en la construction et l'équipement de six puits à une profondeur de 320 mètres, la construction de trois bassins de stockage de l'eau d'irrigation et l'équipement interne de l'exploitation agricole avec un système d'irrigation localisée sur 250 Ha, outre l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour une production d'énergie durable.

Il porte aussi sur la mise en place et l'équipement d'une station de pompage, de filtration et d'engrais, la mise en place d'une station de fertigation et l'aménagement de pistes internes et de la clôture extérieure, ainsi que l'aménagement hydro-agricole pour l'irrigation des arbres d'acacia (brise-vent).

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud et dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole "Génération Green", lancée par SM le Roi Mohammed VI.

La première tranche de ce projet d'une superficie totale de 1.000 Ha a été achevée, a-t-il noté, soulignant que la culture fourragère est une composante essentielle pour la filière animale.

Ce projet hydro-agricole va améliorer l'autonomie fourragère de la coopérative agricole à 70%, a-t-il fait savoir, notant que cette culture est indispensable pour la production laitière.

Ce projet se veut un modèle pour l'investissement agricole et l'exploitation des systèmes en eau, a-t-il relevé, ajoutant qu'il consiste en l'utilisation de la technique d'irrigation goutte à goutte pour garantir l'économie de l'eau.

A rappeler que M. Sadiki avait inauguré, vendredi, à la commune de Jrifia (province de Boujdour), la première tranche du projet d'aménagement hydro-agricole de Jrifia, pour un investissement de 150 MDH.

Ce projet d'envergure d'une superficie totale de 1.000 Ha, mobilisant un investissement global d'environ 310 MDH, permettra dans sa première tranche, l'irrigation de 250 Ha, répartis sur 26 projets de partenariat public-privé autour des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, attribués aux investisseurs et aux jeunes de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.