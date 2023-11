Maroc: Le FNF a fait de Tanger une plateforme de dialogue artistique, cinématographique et culturel (Directeur par intérim du CCM)

Tanger — Le Festival national du film (FNF), dont la 23ème édition s'est tenue du 27 octobre au 4 novembre, a fait de la ville de Tanger une véritable plateforme de dialogue dédiée aux expressions artistique, cinématographique et culturelle, a affirmé, samedi, le directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz Bouzadaini.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de cette édition, M. Bouzadaini, également secrétaire général du Département de la Communication, s'est félicité des efforts déployés ayant permis, au fil des éditions, d'ériger ce festival en rendez-vous cinématographique incontournable au niveau national.

"Les responsables du FNF se sont efforcés d'améliorer l'organisation de cet événement, ce qui a conféré à cette édition une essence particulière par rapport aux éditions précédentes", a-t-il souligné, précisant que cette transformation s'est particulièrement manifestée par la fusion entre le cinéma et la culture, symbolisée par le choix emblématique de l'espace historique "Borj Dar El Baroud" pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival.

Rappelant que la 23ème édition du FNF a offert aux professionnels du cinéma l'opportunité de discuter de questions cruciales liées à l'industrie cinématographique nationale, M. Bouzadaini a mis en avant la détermination du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du CCM à poursuivre les efforts en vue de la réforme et de la promotion de ce secteur.

%

Il a aussi souligné la nécessité de la consolidation des efforts de l'ensemble des parties prenantes en vue de servir pleinement le domaine du cinéma, afin qu'il puisse répondre aux aspirations du public marocain.

De son côté, le cinéaste Adil El Fadili, vainqueur du Grand Prix de la 23ème édition du FNF pour son long-métrage "Mon père n'est pas mort", a fait part, dans une déclaration à la MAP, de sa profonde satisfaction quant à cette distinction exceptionnelle, se disant très ému d'avoir reçu ce prix.

Le réalisateur, qui a également été honoré dans les catégories de la production, de la réalisation, de l'image, du son et de la musique originale, a également exprimé sa sincère gratitude à tous les membres des jurys de la compétition, faisant savoir qu'il ne s'attendait pas à ce que son oeuvre cinématographique rafle tous ces prix.

La cérémonie de clôture, marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et de plusieurs personnalités, a été ponctuée par la remise des prix aux lauréats des quatre compétitions officielles, à savoir les longs-métrages de fiction, les courts-métrages de fiction, les longs-métrages documentaires et les "films d'écoles".

Cinquante-six oeuvres cinématographiques ont été en lice pour les prix de ce festival organisé par le CCM. Outre les films en compétition, les cinéphiles avaient rendez-vous avec des projections de la catégorie "Panorama" du cinéma marocain, leur permettant ainsi de se délecter d'une dizaine de productions cinématographiques diversifiées.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le FNF se présente comme un rendez-vous cinématographique national, imprégné d'une essence artistique, culturelle et promotionnelle, réunissant les passionnés du cinéma, les artistes talentueux et les amateurs d'art au sein d'une plateforme favorisant la rencontre, le dialogue, l'interaction et l'échange.