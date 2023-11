Maroc: L'anniversaire de la Marche Verte, l'occasion de célébrer le patriotisme des Marocains et leurs glorieuses prouesses (Fondation Mohamed Zerktouni)

Casablanca — Le 48ème anniversaire de la Marche Verte est une occasion idoine pour célébrer le patriotisme des Marocains, leur fierté à l'égard de l'histoire séculaire de leur patrie, ainsi que leurs glorieuses prouesses, a souligné la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche.

Dans un discours de circonstance, le président de la Fondation, Abdelkrim Zerktouni, a affirmé qu'il s'agit d'une occasion pour "consolider le socle d'appartenance à la patrie, en invoquant les idéaux de ce glorieux événement et son impact profond dans le renforcement de la symbiose du peuple marocain, toutes les composantes de la société confondues, et ce, en joignant le passé au présent pour bien entamer l'avenir".

L'événement, a-t-il dit, est l'occasion "d'affirmer la fierté et le patriotisme et de tirer les leçons de l'abnégation en faveur de la souveraineté marocaine sur toutes nos provinces du sud", soulignant que "c'est avec cet esprit que les Marocains ont livré des batailles héroïques pour la liberté et l'indépendance, et c'est le même esprit avec lequel les Marocains ont mené le grand jihad pour le renforcement de l'immunité de l'État moderne".

Il a également noté que la Marche Verte représente l'épopée du Maroc contemporain, l'esprit de patriotisme authentique et le génie d'un roi, couplé à la fidélité d'un peuple qui refuse la soumission et n'accepte rien d'autre que le meilleur pour son avenir, pour sa dignité et pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

A cet égard, il a rappelé que feu SM Hassan II et le peuple marocain ont mené un jihad héroïque par les moyens diplomatiques et politiques afin de récupérer ses territoires et parachever son intégrité territoriale, dans une bataille qui peut être considérée comme l'illustration la plus éloquente des épopées du grand jihad prêché par feu SM le roi-moujahid Mohammed V.

Cet événement, a poursuivi M. Zerktouni, "n'était pas une simple décision de circonstance répondant à la nécessité de corriger l'héritage du colonialisme et de réconcilier par nécessité avec les crimes d'amputation de certaines parties de notre territoire national, mais plutôt une tentative de fixer le champ d'action pour le Maroc voulu, celui de la liberté, de l'indépendance totale et complète et de l'intégrité territoriale indivise".

Par ailleurs, il a fait observer que les Marocains célèbrent cette année l'anniversaire de la Marche Verte "sur fond de changements profonds qui s'opèrent autour du dossier de notre intégrité territoriale, notamment le soutien international grandissant à l'initiative d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007 suscitant des réactions positives sans précédent de la part de tous les acteurs internationaux, comme étant une initiative sérieuse et crédible".

Le président de la Fondation Mohamed Zerktouni a précisé que la profusion des acquis couronne un effort national exceptionnel de développement des infrastructures, des équipements de base, des services et des investissements dans les provinces du sud, de manière à faire de la région une locomotive de développement qui se projette vers l'Afrique de l'Ouest et l'ensemble du Sahel africain.

Ces acquis, a-t-il ajouté, ont eu un grand impact aux niveaux interne et externe, ce qui contribue à renforcer la position marocaine dans les foras internationaux.

Au niveau interne, l'implication de la population dans les différentes consultations électorales a été impressionnante, à la faveur de taux de participation les plus élevés aux dernières élections législatives, régionales et communales, par rapport aux autres régions.

Cette participation constitue "un cri lancé par nos frères dans les régions du sud à l'adresse des ennemis de la patrie", car ils expriment, ainsi, la force de leur attachement à leur patrie et à ses constantes et sacralités. Il n'était pas question de simples élections pour choisir les représentants de la région dans les conseils et les organes représentatifs, mais une illustration de l'attachement indéfectible aux valeurs d'appartenance à la patrie.