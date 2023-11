Tunisie: ASM - Y croire malgré tout !

Lanterne rouge du Groupe B avec seulement deux petits points au compteur, les Marsois veulent y croire malgré tout... tant qu'il est encore temps...

Le retour parmi l'élite après six longues années passées dans les divisions inférieures, la plus longue période jamais vécue par les Marsois en dehors de la Ligue 1, a été brutal. En six rencontres, les Banlieusards du Nord n'ont remporté aucune victoire, concédé quatre défaites et fait deux matchs nuls. Avec seulement deux petits points au compteur, l'Avenir de La Marsa est plus menacé que jamais par la relégation. Or, s'il y a une chose que les Banlieusards veulent éviter à tout prix cette saison, c'est la relégation.

Yaâkoubi manque à l'appel

En déplacement cet après-midi à Sfax, les « Vert et Jaune » aspirent à limiter les dégâts tant qu'il est encore temps. L'essentiel pour eux c'est d'éviter une cinquième défaite et de faire avancer leur compteur. Le coach marsois sera privé tout à l'heure des services du défenseur Mohamed Ali Yaâkoubi, suspendu trois matchs. A Sadok Ngazou et les autres joueurs opérationnels de sortir le match qu'il faut à Sfax.