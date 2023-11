Tunisie: Ligue 1 / 9e journée - Le CA caracole, le ST décolle

La bonne affaire pour les deux clubs tunisois. L'OB toujours aussi inconstant, Gafsa accuse le coup.

Entre le leader et l'avant-dernier au classement du groupe A, les ambitions étaient diamétralement opposées, et l'explication d'hier venait à point nommé pour confirmer d'un côté, et mettre la barre plus haut, de l'autre. Et avec un match en moins à disputer, Gafsa pouvait carrément culminer au pied du podium en cas de carton plein, à commencer par freiner tout d'abord un leader insatiable ces temps -ci..

En «terrain miné», forcément, le CA ne s'est pas précipité mais a tenté de gérer avant de porter l'estocade avant la mi-temps par Eduwo (un but sur action où les Gafsiens ont contesté un hors-jeu). Le match a été tendu et en deuxième mi-temps, le CA s'est amassé derrière cédant le jeu à des locaux emportés et qui auraient pu égaliser à maintes reprises, mais ni Mbarek, ni Bangoura ni Ellili n'avaient la lucidité nécessaire. Côté clubiste, les changements opérés par Saibi n'ont pas revitalisé le jeu. Le résultat est précieux, mais les Clubistes n'ont pas convaincu comme lors des autres matches.

A Béja, les Béjaois ont croisé le fer avec un Stade Tunisien qui comptait mettre à profit ce déplacement pour faire un coup double : enchaîner (après la victoire contre l'ASS) et supplanter son adversaire du jour au classement. De prime abord, les Bardolais ont pris le taureau par les cornes d'entrée en débloquant la marque par Ghazi Ayadi dès le premier quart d'heure. Par la suite, les Bejaois ont beau tenter et presser, le Stade sortira vainqueur d'un duel qui le propulsera provisoirement à la 2e marche du podium.

Résultats

EGSGafsa-C Africain ........0-1