Tunisie: CSS - Chasser le signe indien

Battre l'ASM pour sortir la tête de l'eau.

L'entraîneur Nabil Kouki n'espérait pas mieux que de croiser l'ASM pour se refaire une santé. Des banlieusards du nord qui rongent leur frein et qui ne nourrissent presque aucune ambition. « Ce n'est peut-être pas gagné d'avance, mais c'est une belle opportunité pour nous de mettre fin à cette série de quatre matches sans succès et sans un seul but marqué », assure le coach Nabil Kouki. « Nous sommes encore, Dieu merci, bien en place pour accrocher la troisième place. Pas question donc pour nous de rater une telle opportunité de reprendre du poil de la bête et de rebondir ». Ce faisant, seuls l'ESM et le CAB (avec un match en moins à disputer) restent dans le rétroviseur des «Noir et Blanc» et constituent ainsi une menace. Il vaudrait mieux donc pour Nabil Kouki et ses hommes de ne pas traîner en cours de route.

Ghram maintenu malgré tout

Cela dit, pour cette rencontre importante pour rehausser le moral, Nabil Kouki a été forcé par le président du club, Jawhar Lâadhar, de garder Alaa Ghram dans la liste des 20 et sans doute dans le onze de départ, malgré le non-renouvellement de son contrat. Kouki ne pourra pas compter, par contre, sur Baraket Hmidi qui, après avoir purgé sa sanction d'un match, a contracté une nouvelle blessure et manquera beaucoup à un compartiment offensif dont les fans attendent avec impatience le réveil après un long mutisme.