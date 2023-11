Tunisie: NTIC - Formation de jeunes talents IT dans le cadre - du projet Digital Works Pour une meilleure employabilité

En dotant les jeunes talents IT (Information Technology) des outils technologiques innovants et d'une formation adaptée au marché de l'emploi, les organisateurs à l'instar de l'EFE, ONG spécialisée dans l'éducation à l'emploi, ont frappé d'une pierre deux coups. Former et faire travailler pour développer les talents, en même temps.

C'est la promesse d'une nouvelle dynamique économique des jeunes pour un meilleur accès à l'emploi et une révolution numérique en marche avec l'égalité des genres assurée, où la parité hommes-femmes est quasiment acquise. Ils sont jeunes, pleins de talent à revendre dans leur domaine d'expertise et champ de compétences propres à chacun d'eux. Ils se sont rassemblés pour honorer les meilleurs d'entre eux, au cours d'une cérémonie de remises de certificats en Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le jeudi 2 novembre 2023 aux Berges du Lac.

Cette cérémonie a récompensé les jeunes talents IT du projet Digital Works, soutenu par l'Initiative Spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie, à travers son Programme Transformation digitale en partenariat avec EFE Tunisie. En partenariat avec 29 entreprises et 8 universités à travers le pays, ce programme novateur a formé 300 individus, créant ainsi 284 emplois directs dans le secteur IT.

%

Le Projet Digital Works constitue un succès éclatant dans la formation des jeunes talents IT et la promotion de l'égalité des genres dans le secteur numérique. C'est sous l'égide de Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la communication, que s'est déroulée la cérémonie de remise des certificats aux jeunes talents IT du projet Digital Works. Ce projet révolutionnaire a marqué un jalon crucial dans la transformation du paysage numérique de la Tunisie. Une formation d'un très haut niveau technique qui a été couronnée de succès et de satisfaction d'ensemble.

Une formation ciblée et adaptée

Lamia Chaffai, Chief Executive Officer de EFE Tunisie (Education For Employment), a résumé les retombées de cette formation ciblée : « Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de remise des certificats de formation et d'emploi des jeunes dans le cadre du projet Digital Works (travaux numériques), destiné au secteur des communications. Il s'agit d'un projet que nous avons réalisé en coopération avec l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et sous la supervision du ministère des Technologies de la communication. Ce projet a permis la formation de trois cents jeunes hommes et femmes dans le domaine de la technologie, qui ont été intégrés dans des institutions technologiques en Tunisie, à Sousse et à Sfax.

Cela signifie la création d'un emploi citoyen. Du reste, il y a de la confidentialité dans ce programme, qui contient des composants propriétaires. Cela signifie concilier formation et travail en même temps. Nous avons cent trente-deux jeunes hommes et femmes qui y sont immergés en même temps. Cela signifie qu'ils pratiquent leur formation et travaillent en parallèle, et c'est très important pour les deux parties, aussi bien pour le jeune qui continue d'étudier et qui a une expérience professionnelle, que pour l'institution qui peut avoir une signification claire et distincte sur le marché... Le programme est un cadeau qui signifie aussi un statut créé par des influenceurs dans ce domaine. Cette expérience a une signification particulière, car elle nous donne une idée de la formation et de l'intégration à la fois. Cela signifie que dans l'esprit du jeune, cette première étape se poursuivra inéluctablement. Ce programme se poursuivra avec la formation de quatre cents autres jeunes, hommes et femmes, et cela signifiera un succès continu ».

Au sujet des recommandations que son organisme a apportées aux différents ministères, elle développe : « Les recommandations les plus importantes incluent la finalisation de la première version du projet de recommandations et de propositions avec nos partenaires du ministère de la Communication, du ministère de l'Emploi et du ministère de l'Enseignement supérieur. Justement, comme je l'ai mentionné il y a peu, nous avons de la confidentialité avec ce programme, qui contient des composants liés à la formation. Étudier, être opérationnel et servir le marché de l'emploi en même temps, ce qui nécessite un important niveau d'expérience requis et espéré. EFE a coopéré avec huit universités en Tunisie, notamment des universités privées, et nous espérons que cette expérience sera également étendue aux institutions universitaires publiques qui sont proches du ministère de l'Enseignement supérieur. Inchallah, dans une autre étape, nous reprendrons cette expérience et l'étendrons à d'autres domaines».

Satisfaction générale

Pour sa part, Henrik Wichmann, directeur du programme Transformation digitale de la GIZ Tunisie, a exprimé sa satisfaction en ces termes : « Le projet Digital Works a atteint des résultats exceptionnels dans sa mission visant à améliorer l'employabilité et la rétention des professionnels de la digitalisation en Tunisie. En partenariat avec 29 entreprises et 8 universités à travers le pays, ce programme novateur a formé 300 individus, créant ainsi 284 emplois directs dans le secteur IT». Au coeur du projet Digital Works, 103 alternants ont bénéficié d'une formation à Tunis, Sousse et Sfax. « Ces jeunes talents ont acquis des compétences pointues en soft skills et technical skills, couvrant des domaines variés, tels que Java, Agile Scrum, React JS, AWS, DevOps Tools, C++ et ISTQB.

De plus, 15 tuteurs qualifiés ont été spécialement formés pour accompagner et soutenir les alternants dans leur intégration professionnelle, assurant ainsi un environnement propice à leur épanouissement », a déclaré Omar Oubich, secrétaire général de la fédération des TIC de l'Utica. Lamia Cheffai a souligné l'engagement du projet envers l'égalité des genres : « L'attention particulière portée à la diversité des genres tout au long du projet est un élément clé de notre réussite. Nous sommes fiers d'annoncer que près de 50% des bénéficiaires formés étaient des femmes, renforçant ainsi l'inclusion de celles-ci dans le secteur numérique et contribuant à créer un environnement professionnel égalitaire. »

Grâce à ces initiatives, DigitalWorks compte générer 600 emplois directs dans le secteur IT en Tunisie, consolidant ainsi l'économie numérique du pays. Ces résultats remarquables témoignent de l'impact positif du projet sur la jeunesse tunisienne et soulignent l'importance cruciale de l'éducation et de la diversité dans la construction d'un secteur numérique florissant. Pour rappel, EFE-Tunisie, filiale d'Education for Employment, crée des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d'enseignement, en vue d'obtenir des diplômés prêts à travailler et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises. EFE-Tunisie est parmi les pionniers en matière de formation pour répondre aux besoins du marché de travail en vue d'un meilleur placement professionnel. Ses programmes ont été lancés en 2012, conformément aux standards internationaux, et ont pu allier qualification professionnelle et besoins de l'entreprise. La formation en alternance, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, prend une ampleur considérable vu le progrès et le développement de la digitalisation de l'économie tunisienne. La formation de qualité, ciblée et adaptée, doit accompagner l'essor des écoles et des sociétés basées sur les Ntic en Tunisie.