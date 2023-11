Tunisie: ESS - Se relancer

A Ben Guerdane, les joueurs étoilés doivent se transcender pour gagner.

Malgré le périlleux déplacement à Ben Guerdane, le groupe de joueurs est déterminé à ramener un résultat probant.

Le CA et l'OB l'ont fait précédemment et l'Etoile est capable d'en faire autant. Bref, l'ESS a les moyens de ses ambitions, histoire aussi de se donner un bol d'air. Un but peut suffire au bonheur de l'Etoile cet après-midi. Aussi, la défense a un rôle primordial pour obtenir un succès.

Les défenseurs, à l'instar de Ghedamsi et Khemiri, ont une tâche importante à effectuer pour garder les cages du jeune Gezzah inviolées. Au milieu de terrain, le brave Soumaila Sidibé sera titularisé. En attaque, Assil Jaziri, régulier et assidu mais peu efficace, va à nouveau épauler Youssef Abdelli qui devrait donc débuter.

Abid, le facteur clé

Ce faisant, pour information, on apprend que les Belges de Courtrai sont revenus à la charge et tiennent à enrôler Abdelli contre un montant de 2,5 millions de dinars. De son côté, le milieu offensif et facteur clé du système de jeu, Oussama Abid, devra orienter la manoeuvre et mettre les attaquants dans de bonnes conditions de conclure, sans oublier que Abid peut débloquer le résultat sur coup de pied arrêté. Enfin on apprend que l'infirmerie se vide progressivement avec le retour de Ghofrane Naouali en défense ou encore le rétablissement de Bongonga en attaque.