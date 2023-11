Ile Maurice: Le skipper raconte le drame qui a coûté la vie à Zureyna Peeroo...

Il a été arrêté pour homicide involontaire par négligence. Cela, à la suite du drame survenu jeudi en catamaran tout près de l'île-aux-Bénitiers, où Zureyna Peeroo, 30 ans, s'est noyée... Le skipper Louis James, a tenu à donner sa version des faits au poste de police de Grand-Bois le vendredi 3 novembre, en présence de son homme de loi, Me Arshaad Inder.

Le drame s'est produit aux alentours de 14 h 30 lorsqu'une famille de neuf personnes revenait d'une visite de l'île à bord d'une embarcation annexe au catamaran, dont le skipper se trouvait à bord. C'est à ce moment que le canot a chaviré. Le bilan : Zureyna Peeroo a perdu la vie et deux autres personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs à l'hôpital, tandis que quatre sont admis en salle.

«Je suis skipper et mon travail consiste à prendre des clients de la navette pour les emmener au catamaran dirigé par un capitaine. Pendant le trajet, les clients sont récupérés pour aller voir les dauphins en mer, et ceux qui souhaitent nager, s'ils sont de bons nageurs, peuvent le faire», explique l'homme de 46 ans. Vers 14 heures, dit-il, il devait conduire les clients jusqu'à l'île-aux-Bénitiers après qu'ils ont pris leur déjeuner servi par le personnel à bord du catamaran. «J'avais neuf clients avec moi, et j'ai remarqué que les conditions en mer ont changé avec l'arrivée de grosses vagues. J'ai voulu les amener rapidement vers l'île, alors je les ai avertis du fait que la mer était agitée et je les ai exhortés à porter un gilet de sauvetage chacun. Cependant, les clients n'ont pas suivi mes instructions», allègue Louis James Joseph.

Sur le chemin du retour, la mer s'est démontée davantage. «Les vagues étaient de plus en plus grosses et violentes, et le bateau a commencé à prendre l'eau. Les femmes ont paniqué, et malgré mes tentatives pour les calmer, elles ne m'ont pas écouté et se sont toutes dirigées du côté gauche du bateau», affirme le suspect. C'est à ce moment que la navette a chaviré, les neuf clients passant alors par-dessus bord. «Je suis également tombé à l'eau, et nous nous sommes retrouvés à une profondeur d'environ trois mètres. J'ai essayé de porter secours à mes clients en leur donnant des instructions, tandis que des volontaires nous ont prêté main-forte. Malheureusement, Madame Zureyna Peeroo s'est retrouvée coincée sous le bateau, et il était trop tard lorsque j'ai pu demander de l'aide aux garde-côtes», déplore-t-il.

Si la police lui reproche de ne pas avoir assuré la sécurité de ses clients, qui n'ont pas porté de gilet de sauvetage, le principal intéressé nie toute négligence ayant entraîné un homicide involontaire. Cependant, il admet que, selon la loi, la navette ne peut transporter que six personnes à bord, tandis que lui en a transporté neuf. Louis James Joseph tient également à exprimer sa tristesse après le décès tragique de Zureyna Peeroo.