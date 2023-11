Maroc: Les réformes initiées par le Maroc depuis plus de deux décennies ont conduit à un développement important (Ministre du Transport)

Le Caire — Les réformes initiées par le Maroc depuis plus de deux décennies, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont conduit à une transformation développementale importante, à travers la consolidation de l'économie nationale, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, a souligné, dimanche au Caire, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

S'exprimant lors du 5è Forum et Salon du transport et de la logistique en Afrique et au Moyen-Orient (TransMEA 2023), M. Abdeljalil a indiqué que ces transformations ont contribué au renforcement de la confiance dont jouit le Royaume au niveau international.

Ceci a permis au Maroc d'abriter de grandes manifestations, en l'occurrence les Assemblées annuelles BM-FMI, la prochaine CAN-2025, ainsi que le Mondial-2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal, a-t-il ajouté.

Le ministre a fait savoir que le Royaume se prépare à mettre en oeuvre la vision stratégique lancée par Sa Majesté le Roi afin de "placer notre pays sur la voie d'un développement économique et social durable et global", tout en oeuvrant au renforcement des piliers de l'Etat social, à l'accompagnement de la transformation de l'économie nationale et au renforcement de la gouvernance, de la transition numérique et de la protection de l'environnement.

Le responsable gouvernemental a relevé que le rôle stratégique du transport et de la logistique dans la réalisation du développement durable exige l'établissement des systèmes de transport modernes, intégrés et efficaces, à même de relever les nouveaux défis dans un monde confronté à des scénarios aléatoires, tels que la pandémie de Covid-19, les troubles géopolitiques, l'inflation et le réchauffement climatique.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a passé en revue le grand essor qu'a connu le secteur du transport et de la logistique au Maroc, expliquant, dans ce contexte, que outre les grands projets que le pays a réalisés au cours des 20 dernières années dans le domaine des infrastructures, comme les autoroutes, les chemins de fer, les ports et les aéroports, avec des investissements dépassant 40 milliards de dollars, ont été approuvées plusieurs réformes fondamentales pour le secteur notamment la libéralisation progressive des activités de transport, ainsi que l'adoption d'un code de la route avancé et d'un code de l'aviation moderne, conformes aux règles applicables au niveau international.

Il a souligné que le transport ferroviaire au Maroc a connu un saut qualitatif en termes de qualité du réseau et de services, grâce aux projets réalisés, notamment la ligne à grande vitesse, l'expansion du réseau ferroviaire et une nouvelle génération de gares, ajoutant que le Maroc a accumulé une expérience importante dans l'ingénierie financière des grands projets et dans la recherche de solutions de financement pour leur réalisation et pour assurer leur viabilité financière.

Le ministre a noté que les succès enregistrés par le projet du port Tanger-Med et celui de la ligne à grande vitesse font de l'expérience marocaine un modèle de référence dans ce domaine.

Compte tenu de l'importance du transport aérien, le ministre a indiqué que notre pays a pris des décisions et des mesures visant à élargir la gamme des services fournis et à développer leur qualité en encourageant le transport aérien international à travers la conclusion d'accords plus libéraux avec un certain nombre de pays, en plus d'une stratégie ambitieuse de développement des compagnies de transport aérien.

M. Abdeljali a noté que l'adhésion croissante des pays au projet du marché unifié de transport aérien en Afrique est un indicateur positif qui incarne la forte volonté de parvenir à l'intégration économique africaine.

Il a souligné qu'afin de consolider ces acquis importants, le Maroc continuera à mettre en oeuvre des projets structurés selon des stratégies à moyen et long termes, visant à moderniser et à réhabiliter le système de transport et à établir les conditions nécessaires à l'émergence d'un système de transport moderne et d'un secteur logistique compétitif.

Dans ce contexte, le ministre a révélé que le Maroc entend étendre les lignes à grande vitesse vers le sud du Royaume, développer un nouveau service de transport urbain et régional par voie ferroviaire, ainsi qu'un réseau autoroutier, outre la poursuite de la mise en oeuvre de nouveaux projets portuaires, qui renforceront le rôle du Maroc en tant que carrefour économique international et continental.

Le ministre a appelé à renforcer l'action commune et à fédérer les efforts afin de faire du secteur du transport et de la logistique un levier essentiel pour développer les économies de nos pays et accroître leur compétitivité.