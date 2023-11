Maroc: Palmeraie de Figuig - 'Aziza bouzid', à la découverte d'une variété productive et résiliente

El Arja (Province de Figuig) — Aziza Bouzid, Assiane, Boufeggous, ou encore Boufeggous Gharas. Ces dattes marocaines, connues pour leur qualité nutritionnelle, constituent la majorité de la superficie plantée en palmiers dattiers qui s'élève à près de 2.600 hectares et répartie sur quatre oasis (Figuig, Bouanane, Ain Chair, Ain Chouater).

Très appréciée par le consommateur marocain, la variété "Aziza" s'est faite une place privilégiée dans le marché national très exigeant, d'autant plus que cette variété est commercialisée à des prix intéressants qui s'élèvent à 150 dirhams/kg.

Cette variété exceptionnelle est un pur produit de l'oasis de Figuig qui compte 26.000 dattiers, dont 73% sont productifs. Les producteurs, quant à eux, tablent sur plus de 665 tonnes cette année, et un chiffre d'affaires à plus de 90 millions de dirhams (MDH).

De même, la production de cette variété ne connaît pas la crise, justement, parce qu'en plus des conditions édapho-climatiques favorables, les agriculteurs ont diversifié leurs techniques et leurs moyens en vue d'optimiser l'irrigation en quête d'une moisson généreuse.

S'échelonnant sur plusieurs mois, la culture de la variété "Aziza" nécessite un savoir-faire et un suivi très minutieux (Emplacement des palmiers, protection et traitement préventif, ...). Des méthodes rudimentaires, certes, mais efficaces. Faute de quoi, la filière se verra pénaliser le jour de la récolte.

Dans la foulée, l'équipe de la MAP s'est rendue dans une exploitation dédiée à la culture des dattiers "Aziza" qui s'est installée en toute quiétude à proximité de la région d'El Arja (3 km de Figuig). Ici, des champs de palmiers à perte de vue, des parcelles bien dessinées et séparées l'une des autres en fonction du type de la culture (Aziza,...), faisant travailler une dizaine d'ouvriers agricoles, principalement des femmes.

"Après une vingtaine d'années d'investissement et de développement de la variété "Aziza", nous sommes parvenus à récolter les fruits de cet investissement et réussir le pari d'établir une culture résiliente, et ce grâce à la stratégie Génération Green ", a déclaré à la MAP Youssef Aissa, propriétaire de l'exploitation, notant que l'objectif est de valoriser cette datte à même de promouvoir la filière Phoenicole dans la région de Figuig,

Dans la même lignée, des caisses et de grands sacs remplis de dattes, en provenance de l'exploitation, atterrissent dans une unité de valorisation, sise à Figuig pour faire le circuit suivant un protocole rigoureux selon les normes en vigueur. Ces dattes font l'objet d'un contrôle visuel sur l'infestation, le calibre, la fermentation et l'estimation des écarts de triage.

De la réception, puis le pesage et la fumigation, ensuite le triage, ou encore le conditionnement et l'emballage avant le stockage à froid, un véritable travail de fourmis qui a été relevé lors de la visite de cette coopérative de valorisation.

"Le palmier-dattier constitue le pilier fondamental de l'écosystème oasien de la région de Figuig, générant ainsi plus de 300 MDH de chiffre d'affaires et plus de 88.000 jours de travail par an", a souligné dans une déclaration similaire le directeur provincial de l'Agriculture à Figuig, Salah Serghini, faisant observer que la superficie plantée en palmiers dattiers dans la palmeraie de Figuig s'élève à environ 2.597 hectares (473.360 dattiers), dont 78 % sont productifs.

"La production prévisionnelle des dattes dans les oasis de Figuig devrait atteindre 7.300 tonnes au titre de la saison actuelle (2022-2023)", a-t-il dit, notant que l'objectif est d'atteindre 5.931 hectares et 9.540 tonnes d'ici fin 2023.

Pour ce faire, le développement de la filière Phoenicole a bénéficié d'un grand intérêt dans le cadre de la stratégie Génération Green. Ainsi, l'offre hydrique à la province de Figuig a été renforcée durant la période 2020-2023, notamment des projets de raccordement du barrage Rkiza au réseau d'adduction à partir du barrage Sfissef, ce qui contribuera à la durabilité de ces oasis.

De même, il sera procédé à la distribution de 422.000 boutures de palmiers (Aziza), dont 50.000 boutures/an seront distribuées jusqu'en 2030, ainsi que la construction de cinq unités de conditionnement et d'emballage. Il s'agit aussi de la réhabilitation des galeries drainantes (khettaras), l'aménagement des cours d'eau, l'équipement de plusieurs milliers d'hectares d'un système d'irrigation localisée, ainsi que l'octroi des subventions dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA).

Afin de moderniser les circuits de commercialisation des dattes, la Direction régionale de l'Agriculture (DRA) de l'Oriental acquiert et distribue des équipements techniques et des fournitures pour l'emballage et le conditionnement au profit des coopératives et des groupements d'intérêt économique (GIE), en plus de nombreuses formes d'appui technique et logistique en vue d'accompagner les coopératives participant aux salons locaux, régionaux, nationaux et internationaux afin de promouvoir leurs produits.

À noter que la filière Phoenicole couvre des variétés qui sont produites en grandes quantités, en l'occurrence "Assiane" avec près de 98.000 dattiers, "Boufeggous" (75.060), "Boufeggous gharas" (18.500), et "Aziza Bouzid" (26.000).