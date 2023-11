Tunisie: 44e session de la CMF | Déclaration finale - La Tunisie appelle à cesser toute forme de violence contre les populations civiles

La Tunisie, qui préside la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, organisée les 4 et 5 novembre à Yaoundé (Cameroun), a proposé d'inscrire un point dans le texte de la Déclaration finale de Yaoundé.

Ce point qui a été adopté à l'unanimité appelle à la cessation de toute forme de violence contre les populations civiles et à la préservation des vies humaines.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a prononcé, à cette occasion, un discours dans lequel il a évoqué les résultats les plus marquants du Sommet de la Francophonie de Djerba (novembre 2022), en particulier la Déclaration de Djerba et l'adoption du cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030, ainsi que la motion liée à la promotion de la paix et à la prévention des crises dans l'espace francophone.

Le ministre a également renouvelé son appel à certains États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie pour renforcer la coopération avec d'autres pays concernant la récupération des fonds spoliés et le blanchiment d'argent, soulignant l'importance de cette question et son rôle fondamental dans le renforcement de la coopération et de la confiance entre les différents pays et la promotion de la bonne gouvernance dans l'espace francophone.

La 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie se tient sous le slogan « Bonne Gouvernance: Gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ».

Le ministre a, à cette occasion, souligné l'importance de la bonne gouvernance, un des préalables fondamentaux d'une démocratie équitable, et un des facteurs majeurs du développement économique et de l'intégration sociale.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que la Tunisie est déterminée à lutter contre la corruption étant un élément fondamental de la promotion de la bonne gouvernance et un facteur de renforcement de la démocratie.