Maroc: Déflagrations d'Es-Semara - Un acteur associatif dénonce un 'acte ignoble commis par les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc'

Laâyoune — Le président de la Ligue du Sahara Démocratie et Droits de l'Homme, Hamada El Bihi, a vivement condamné "l'agression abjecte" perpétrée contre les civils vivant dans la paix et la quiétude dans la ville d'Es-Semara, la qualifiant "d'acte ignoble commis par les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc".

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la marche de dénonciation organisée, dimanche à Laâyoune, M. El Bihi a indiqué que la population sahraouie est sortie en masse pour condamner cette agression lâche, qui vise de manière désespérée à attenter à la quiétude et à la sécurité de la ville d'Es-Semara et des provinces du Sud du Royaume en général.

"Les habitants des provinces du Sud dénoncent ces actes immondes et ces tentatives désespérées du polisario et des ennemis de notre intégrité territoriale de porter atteinte à la paix et la stabilité de la région", a affirmé M. El Bihi, notant que la population du Sahara restera mobilisée, en permanence, derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre le Maroc contre toute agression ou acte hostile visant son territoire national.

M. El Bihi, également membre de la Commission régionale des Droits de l'Homme, a mis en exergue les sacrifices, le dévouement et les actions héroïques consentis par les Fortes Armées Royales pour la défense du Royaume.

En étant nombreux à marcher aujourd'hui à Laâyoune, les habitants des provinces du Sud expriment leur forte indignation et leur ferme condamnation de ces actes odieux ayant visé des quartiers résidentiels d'Es-Semara, a confié pour sa part à la MAP El Hassan Ayoub, l'un des notables des tribus sahraouies qui a pris part à la marche de Laâyoune.

Les habitants des provinces du Sud du Royaume sont pleinement conscients des manoeuvres qui se trament à l'encontre de l'intégrité territoriale du pays et ont tenu aujourd'hui à exprimer leur indignation de ces agissements qui ne sauront entamer les efforts déployés par le Maroc et la communauté internationale en vue de parvenir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté nationale, a-t-il dit.

Une grande marche a été organisée à Laâyoune pour dénoncer "l'attaque terroriste abjecte" perpétrée contre les civils dans la ville d'Es-Semara, la Capitale spirituelle des Provinces du Sud du Royaume.

Cette marche, qui a commencé de la Place "Oum Saad" pour se diriger vers la célèbre place Al-Mechouar, en parcourant les principales avenues de la ville de Laâyoune, a connu la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes, menées par les Chioukhs, les notables et les élus locaux, brandissant le drapeau national et scandant des slogans dénonçant dans les termes les plus fermes "les attaques terroristes ignobles" perpétrées à Es-Semara.