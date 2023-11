Algérie: Le ministre de la Communication reçoit l'ambassadeur de la République de Corée

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a reçu, dimanche, l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines en lien avec le secteur de l'Information et de la Communication, a indiqué, dimanche, le ministère dans un communiqué.

La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération qui lient les deux pays, notamment dans les domaines relatifs au secteur de l'Information et de la Communication, d'autant que l'Algérie, précise la même source, est "l'unique pays africain à entretenir un partenariat stratégique avec la Corée du sud".

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Communication a affirmé que les relations entre les deux pays étaient "privilégiées", mettant en relief "sa volonté de développer ces relations et de les hisser davantage, à travers le renforcement des accords de coopération et de partenariat entre les médias algériens et leurs homologues coréens, notamment pour ce qui est de l'accord signé entre l'agence Algérie presse service (APS) et son homologue coréenne en 2006".

Dans le même cadre, le ministre a précisé que "la coopération bilatérale dans le domaine médiatique doit se développer davantage par l'élargissement des accords en vue d'intégrer, à l'avenir, la télévision publique et les chaines de télévision privées, l'objectif étant de promouvoir la scène audiovisuelle en Algérie, et de tirer profit de l'expérience coréenne en la matière, d'autant que la Corée du sud est un pays très développé dans le domaine de la télédiffusion et des plateformes de diffusion".

%

A cet égard, le ministre a proposé de profiter du début de la saison du tourisme saharien pour accueillir une délégation médiatique coréenne en vue de prendre connaissance des capacités et des moyens dont dispose l'Algérie dans le domaine du tourisme.

Il a appelé les médias coréens "à prendre connaissance de la loi algérienne sur l'investissement, de la promouvoir médiatiquement et à s'informer sur les avantages et les opportunités d'investissement disponibles entre les deux pays, ce qui permettra de libérer les initiatives et d'ouvrir la voie à toutes les relations positives entre l'Algérie et la Corée".

De son côté, l'ambassadeur de la République de Corée, a exprimé "sa disponibilité totale et absolue à renforcer et à développer la coopération commune et à soutenir le partenariat entre les deux pays", soulignant la mise en place de toutes les facilitations afin de bénéficier de l'expérience coréenne dans divers domaines et de partager les idées et les avis qui permettraient de faire progresser et élever davantage le niveau des relations algéro-coréennes et d'oeuvrer à la concrétisation effective de toutes les idées et les approches communes entre les deux pays".

M. You Ki-Jun a également salué "la couverture étendue et professionnelle par les médias algériens de la semaine culturelle coréenne en Algérie, exprimant son admiration pour la culture algérienne et la diversité de ses coutumes et traditions".

Abordant le rôle des médias dans le rapprochement des peuples, le ministre de la Communication a évoqué "les images stéréotypées des médias occidentaux concernant la situation à Ghaza, notamment en ce qui concerne la couverture biaisée et la contradiction dans les discours diffusés".

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques reflétant le patrimoine culturel des deux pays, conclut la même source.