Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Novembre 2023

Sénégal : Emigration irrégulière- Treize migrants sénégalais décédés en Mauritanie

Treize migrants sénégalais sont décédés en territoire mauritanien où ils ont été inhumés sur place, a annoncé, dimanche, le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué dont l’Aps a eu connaissance, le ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur « informe que sept cent soixante-dix compatriotes, parmi lesquels des enfants et des femmes, candidats à l’émigration irrégulière ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien depuis quelques jours ».Il signale cependant que « douze parmi eux sont hospitalisés et malheureusement treize décès ont été enregistrés et les corps inhumés sur place ».Le ministère présente les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et assure que ses services compétents, sous la coordination du ministre en charge des sénégalais de l’extérieur, « ont débuté le rapatriement par la voie terrestre de ces compatriotes le samedi 04 novembre ». Le ministère remercie les autorités mauritaniennes pour « leur franche collaboration ». (Source : Aps)

Niger : Bcéao- Interpellé depuis quelques jours, le directeur national à nouveau libre

Le directeur national de la Bcéao pour le Niger, Maman Laouali Abdou Rafa, a regagné sa famille, hier samedi 4 novembre dans l’après-midi, quelques jours après avoir été interpellé par les services spéciaux nigériens. Dans un communiqué publié vendredi dernier, la Bcéao a confirmé l’interpellation du directeur national tout en indiquant ignorée les raisons. Selon le confrère, ajoute que « cette interpellation, la deuxième du genre depuis l’avènement du Cnsp, intervient en pleine tension entre la Bcéao et les autorités nigériennes de transition suite aux sanctions prises par les chefs d’Etat de l’uémoa notamment le gel des avoirs de l’Etat du Niger et la suspension des transactions financières avec les banques du pays. C’est la seconde interpellation du patron local de la Bcéao à Niamey, depuis le coup d’état du 26 juillet 2023 et les sanctions économiques et financières imposées au Niger par les chefs d’Etat de la Cédéao. La première a été brève mais la seconde, le 31 octobre dernier alors qu’il se trouvait à son bureau et qu’il se préparait à un voyage à l’extérieur, a duré plus de 72heures.C’est ce samedi 4 novembre dans l’après-midi que Maman Laouali Abdou Rafa a pu regagner son domicile après avoir donc passé presque 4 jours aux mains des services de sécurité nigériennes. (Source : aniamey.com)

Mali : Kidal- Des missions de surveillance aérienne nocturne de l’armée neutralisent plusieurs cibles

Le vendredi 3 novembre, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMa ont permis d’identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de la Minusma à Kidal selon un communiqué de l’armée. Lors de surveillance aérienne toutes les cibles ont été neutralisées. Les FAMa exhortent la population à rester vigilante. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Manœuvre militaire - Fusiliers marins ivoiriens et français en formation

« Entre mer et terre, les fusiliers marins ivoiriens et français s’entrainent aux opérations militaires de sécurisation d’un débarquement devant San Pedro. » Les exercices amphibies conjoints entre les marines ivoirienne et française ont commencé le vendredi 27 octobre 2023 par une phase d’entrainement. Ce qui a permis aux unités respectives de s’intégrer en une seule section de combat à l’effet de mettre en commun leurs modes d’action pour une plus grande efficacité opérationnelle. En prélude à sa phase opérationnelle prévue du 31 octobre au 04 novembre, les fusiliers marins ivoiriens et français ont déroulé une préparation militaire opérationnelle en travaillant de manière séquencée dans différents ateliers thématiques : reconnaissance subaquatique de plage, raids nautiques par embarcations légères, manœuvre amphibie de débarquement de véhicules, combat d’infanterie et en milieu clos, tir au fusil d’assaut à partir d’un vecteur nautique, combat de reprise de plage de débarquement et gestes de secourisme au combat. (Source : Fratmat.info)

Togo : Surcharge routière- La station de pesage de Tsévié est opérationnelle

Un peu plus d’un an après avoir été remise au gouvernement, la station de pesage à basse vitesse de Tsévié est désormais opérationnelle. Le ministère des transports a procédé jeudi 02 novembre, à sa mise en service. L’infrastructure, construite sur une superficie de 4 hectares et dotée de plusieurs équipements (voies de circulation, parking et aires de déchargement, matériel de pesage et de contrôle de gabarit, entre autres), s’inscrit dans le cadre d’une politique communautaire (Uemoa) visant à harmoniser les normes et les procédures de contrôle de gabarit, de poids, et de charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Son emplacement stratégique, plus proche des points d’origines du trafic, doit surtout permettre de réduire les dommages sur la Route Nationale 1, fréquemment soumise à une circulation intense de véhicules lourds. D’ailleurs, les opérations de contrôle de la charge à l’essieu ont déjà débuté dans le sens Sud-Nord et concernent pour l’instant tous les véhicules poids lourds, à l’exception des camions citernes et clinkers. (Source : alome.com)

Benin : Lutte contre la cybercriminalité - 14 individus déposés en prison ce vendredi

Au terme d’une audience le vendredi 03 novembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), 14 présumés cybercriminels, communément appelés "gaymans " ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet. L’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) plus que jamais déterminé à traquer les cybercriminels. 16 d’entre eux ont été interpellés et présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le vendredi 03 novembre 2023. Sur les 16 prévenus, des faits avérés d’arnaque et d’escroquerie en ligne pèsent sur présumés gaymans. La Criet après l’audience de ce vendredi, a ordonné leur détention provisoire, en attendant leur jugement annoncé pour les prochains jours. (Source : acotonou.com)

Gabon : Gabon : le Pdg, ex parti au pouvoir en conclave le 8 novembre

Le Parti démocratique gabonais (Pdg, ex parti au pouvoir) se réunira le 8 novembre 2023, à Libreville, indique une source de cette politique.« Le camarade secrétaire général par intérim, Luc Oyoubi convie les membres du secrétariat exécutif et les membres du comité consultatif des sages à une importante réunion ce mercredi 8 novembre 2023 à 17h dans la salle de réunion du rez-de-chaussée au siège du parti, sis à Louis », mentionne le communiqué, pour le moins interne, que l’Agence gabonaise de presse (Agp) s’est en procuré. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Cyclisme- Paul Daumont sacré champion de la 34e édition du tour international du Faso

La 34e édition du Tour cycliste international du Faso s'est clôturée en beauté sur le Boulevard Thomas Sankara à Ouagadougou, le dimanche 05 novembre 2023. Le coureur burkinabé Paul Daumont a également reçu le maillot jaune du leader de la compétition des mains du Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré ; un maillot qu’il a fait sien, quasiment tout le long de la compétition. Pour rappel, le 34e Tour du Faso, a débuté le 27 octobre dernier et a parcouru 1 187,6 kilomètres à travers les villes et les campagnes du Burkina Faso. La dernière étape, courue de Saponé à Ouagadougou, a été remportée par le Marocain Achraf Ed-Doghmy. Un total de 71 coureurs de 11 pays d'Afrique et d'Europe ont participé à cette édition du Tour du Faso. (Source : aouaga.com)

Guinée : Assaut contre la maison centrale- Révélations inédites d’un détenu sur l’extraction de Dadis

Alors que les interrogations fusent depuis l’attaque de maison centrale de Conakry dans la nuit du vendredi à samedi 4 novembre 2023, Africaguinee.com a réussi à obtenir un témoignage inédit d’un détenu qui jette la lumière sur ce qui s’est « réellement passé ». Lors de cette opération commando, quatre accusés du massacre du 28 septembre 2009 ont été exfiltrés par les assaillants. Moussa Dadis Camara (ancien chef de l’Etat), les colonels Claude Pivi, Moussa Thiegboro Camara et Blaise Goumou ont été extraits. Comment cette attaque s’est-elle produite ? Dadis Camara et cie étaient-ils consentants ? Un détenu qui observé les faits a expliqué à Africaguinee.com ce qu’il a vécu à l’aube du samedi 4 novembre avec ses codétenus. (Source : africaguinee.com)

Ghana : Présidentielle de 2024- Mahamudu Bawumia désigné candidat du parti au pouvoir

Le Nouveau parti patriotique (Npp, au pouvoir) a désigné samedi 4 novembre le vice-président du Ghana candidat à l’élection présidentielle de 2024, qu’il espère faire succéder au chef de l’État sortant, Nana Akufo-Addo, à la tête du pays depuis 2017. Les délégués du Nouveau Parti patriotique ont tranché. Grand favori de la primaire, Mahamudu Bawumia, vice-président du pays depuis 2017 et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, a remporté leurs suffrages face à trois autres aspirants candidats. Mahamudu Bawumia affrontera en décembre 2024 John Dramani Mahama, 64 ans, ancien président de 2012 à 2017 et choisi en mai pour porter à nouveau les couleurs de son parti, le Congrès national démocratique (Ndc). (Source : Jeune Afrique)