Cote d'Ivoire: Rse/Jnp 2023- Le secteur privé et décideurs se retrouvent ce matin à l'Ivoire

La Journée nationale du partenariat Etat/secteur privé (Jnp)-2023 se tient les 6 et 7 novembre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette sixième édition permettra d'axer la réflexion sur la thématique centrale : « La Responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d’Ivoire Solidaire : quel partenariat Etat secteur privé ? ».

M.Yacouba Cissé, conseiller technique au Ccesp, est le président du Comité d’organisation de cette sixième édition. Pour lui, la Jnp qui se veut le plus grand événement du Dialogue public- privé en Côte d'Ivoire, sera meublé par une allocution d’ouverture, une conférence inaugurale du Premier ministre, haut patron de la Jnp ainsi que des panels. Deux panels sont prévus pendant ces deux jours. Le premier, porte sur le thème : « Pratiques Rse en Côte d’Ivoire : quel état des lieux ?» et le second s’intéressera à la thématique suivante : « Partenariat Etat/Secteur Privé autour de la RSE : quelle feuille de route ? »

L’évènement sera aussi marqué par 5 ateliers, dont deux se tiendront lundi. Il s’agit du « Focus sur le programme social du gouvernement (PS Gouv) », le second atelier est l’event sur la Bourse des projets, qui est la principale innovation de cette 6e édition de la Jnp. Elle se présente comme une plateforme de mise en relation entre les porteurs de projets innovants à fort impact économique, social environnemental et les entreprises désireuses de proposer des appuis pour leur réalisation. L’évent-bourse des projets est prévu dans l’après-midi de la première journée. Une session avec les points focaux de l’Uemoa est également prévue pour l’après-midi.

Les trois autres ateliers se dérouleront dans la matinée du mardi 7 novembre. Les thématiques sont les suivantes : « Engagement citoyen pour la promotion de la Rse en Côte d’Ivoire », la « Master Class sur la Rse » et « bilan et perspectives des Comités locaux concertation Etat secteur privé ». Entendez par Clcesp, les Comités Locaux de Concertation Etat secteur privé des pôles économiques compétitifs de San Pedro, Bouaké et Korhogo.

Des rencontres Business To Government ‘’B2G’’ destinées à la résolution des préoccupations du secteur privé national sont également prévues tout au long de ces deux jours.

La cérémonie de clôture, sera marquée par la remise des prix du Dialogue public privé, la lecture des résultats des travaux, des recommandations ainsi que de la feuille de route.

Pour ce qui est des participants, les organisateurs s’attendent, entre autres, aux parties prenantes du Dialogue public privé, en Côte d’Ivoire. Notamment : les ministères, les structures de l’Administration publique, le Secteur Privé (faîtières, organisations, les groupements, les opérateurs économiques), les organisations sous régionales (Cédéao, Uemoa), les partenaires au développement, les experts sur les questions de développement du secteur privé ; les experts sur la question de la Rse, la Société civile, les collectivités locales et la presse.