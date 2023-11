Gabon: OM - Aubameyang sifflé par le Velodrome, Rongier vole à son secours !

Auteur d'une prestation médiocre face à Lille (0-0), Pierre-Emerick Aubameyang est sorti sous les sifflets des supporters de l'Olympique de Marseille à la 77e minute, ce samedi au Stade Vélodrome.

Cette attitude du public a été décriée par le capitaine Valentin Rongier.

Titularisé ce samedi à l'occasion de la rencontre face à Lille en championnat, Pierre-Emerick Aubameyang a été secoué par son public pour ne pas avoir été pas assez tranchant ni influent.

Le Gabonais a logiquement cédé sa place à Vitinha (77e) sous une bronca assourdissante de la part du public marseillais.

Un geste que désapprouve le capitaine de l'OM.

« Pour moi, c'est très dur de la part des supporters de le siffler. On sait comment est le football aujourd'hui, les gens et le public sont très exigeants, de plus en plus. Maintenant, on est tous ensemble, on est avec lui. Les sifflets, ce n'est pas juste pour lui mais pour toute l'équipe. « Aubame » n'est d'ailleurs pas le seul à avoir reçu une bronca, puisque tous les joueurs de l'OM ont été sifflés par le Vél' après le coup de sifflet final. Il a énormément d'expérience. Nous, on est là pour lui, mais j'espère que ça ne l'affectera pas. » a réagi le milieu de terrain en zone mixte.