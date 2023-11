Afrique Australe: Luanda - La SADC charge João Lourenço de poursuivre de rapprocher Kinshasa et Kigali pour la paix dans l'Est de la RDC

Le président angolais et président en exercice de la SADC, João Lourenço a été chargé, samedi 4 novembre, par ses pairs de poursuivre de rapprocher Kinshasa et Kigali pour parvenir à la paix dans l'Est de la RDC.

Il a reçu cette mission lors de la clôture du Sommet de la SADC, tenu à Luanda (Angola).

Les Etats membres de cette organisation sous-régionale ont également salué les efforts déployés par João Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine (UA) afin de rétablir la paix dans cette partie de la RDC.

« Le Sommet a fait part de ses voeux de paix et de succès à la République de Madagascar et à la RDC car ces deux États membres de la SADC tiennent leurs élections en novembre et en décembre 2023 respectivement, et a réitéré le soutien de la SADC par le biais du déploiement de la Mission d'observation électorale de la SADC », a indiqué le communique finale de ce forum.

Les pays de la SADC ont exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à la reprise de la guerre du M23, en violation du cessez-le-feu.

Le Sommet de Luanda a ainsi fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la Mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays.

Le Sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la Mission SADC en RDC (SAMIDRC).

Cette rencontre a rappelé la nécessité de prendre le devant dans les efforts visant à mobiliser des ressources nécessaires à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région de la SADC.

Ces efforts incluent la relance des échanges en vue d'établir et de rendre opérationnel le Fonds pour la paix de la SADC ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux de coopération.

Ce Sommet a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à João Lourenço, pour avoir accueilli le cette réunion dans les meilleures conditions.