Nigeria: Rangers - Cyriel Dessers répond aux critiques sur ses statistiques de buts

Cyriel Dessers, répond à ses détracteurs.

L'attaquant des Rangers révèle ce qu'il pense des critiques sur son état de forme devant les buts.

L'attaquant nigérian vit à Ibrox un scenario légèrement différent à celui d'il y a une saison à Cremonese en Serie A.

Il n'a marqué que trois buts en dix apparitions de Scottish Premiership depuis le début de la saison.

Toutefois, cela n'inquiète pas le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, qui se moque de ceux qui critiquent son état de forme.

« Certaines réactions me font même rire. Tout d'abord, je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce que signifie déménager dans un autre pays. Mes statistiques cette saison ne sont pas mauvaises, mais je ne pense pas qu'elles soient excellentes non plus. Avant la saison, je me suis fixé un objectif de 25 contributions, donc je suis sur la bonne voie à cet égard », a-t-il déclaré selon le Daily Record.

L'international nigérian est cependant conscient que l'attente derrière son transfert, malgré un championnat difficile.

« Mais je n'ai pas encore atteint ma forme maximale absolue. Et c'est quelque chose pour lequel je travaille dur chaque jour. En termes de niveau général, les compétitions belges et néerlandaises sont également meilleures que les compétitions écossaises et bien sûr la Serie A est d'un niveau différent. Mais il n'y a guère de matchs faciles ici. »

« De nombreux clubs jouent contre nous leur match de la saison. Les adversaires donnent leur vie sur le terrain, pour ainsi dire, pour ne pas nous laisser marquer, donc il faut toujours aller très en profondeur. Je rentre généralement chez moi après un match avec des égratignures et du sang sur le corps », a déclaré le joueur de 29 ans, qui demande visiblement du temps et de la compassion lors de son séjour à Glasgow.