Angola: Le PR met en évidence l'axe de la Stratégie à long terme

Luanda — L'axe de la Stratégie à Long Terme de l'ANGOLA - 2050, centré sur une économie diversifiée et prospère, avec un accent sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie manufacturière, des ressources minérales et du tourisme, a été souligné par le Président de la République. , João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la Ve législature, le chef de l'État a avancé que le chemin de la transformation de l'économie est long, mais il se fait avec la vision, la conviction et le dévouement de toutes les filles et fils de « notre terre ».

Il a souligné que parvenir à la sécurité alimentaire est un objectif si « nous prenons conscience que nous devons travailler davantage, produire davantage, car le regret seul ne nous apporte pas du pain sur la table ».

Les données provisoires sur la production agricole pour 2023 présentent des indicateurs positifs, avec une croissance attendue en termes de volumes mondiaux dans tous les secteurs agricoles, avec une production qui devrait dépasser celle de 2022, année au cours de laquelle une croissance de 5,5% a été enregistrée, soit 7% par rapport à 2021.

João Lourenço a rappelé qu'en 2022, le pays a enregistré une production totale de 24.793.275 tonnes.

%

Il a indiqué que la relance de la production de café commence déjà à porter ses fruits, avec un volume de production atteignant 5 mille tonnes en 2022, soit 1% de plus que la production de 2021.

Actuellement, a-t-il poursuivi, environ 4 millions 700 mille plants sont en cours de production dans plusieurs provinces, ce qui permettra de planter 2.350 hectares.

Il a assuré que le Projet d'amélioration de la performance et de la croissance de la chaîne de valeur du café MUCAFÉ sera mis en oeuvre grâce au financement de l'Agence française de développement, pour augmenter le volume de production, améliorer la productivité et la qualité et permettre aux producteurs de travailler ensemble et de promouvoir les exportations.

Selon le Président, dans le domaine de l'élevage, de janvier à juin de cette année, 103.721 tonnes de viande ont été produites, atteignant une augmentation absolue de 1.075 tonnes, par rapport à la même période de l'année dernière.

"Nous espérons réduire notre dépendance à l'importation de vaccins animaux, avec la construction du Centre de Biodiversité et de l'Usine de Vaccins pour bovins, volailles et chèvres dans la province de Huambo, qui devrait être achevée dans le délai d'exécution prévu", a-t-il affirmé.

Reconnaissez qu'une grande partie de ce que nous accomplissons dans le domaine de l'agriculture, nous le devons à l'agriculture familiale. Depuis cette tribune, je veux reconnaître et saluer l'engagement de tous les hommes, femmes et jeunes qui se sont consacrés à la production agricole et contribuent à consolider notre espoir d'atteindre l'objectif de sécurité alimentaire ».

Il a ajouté qu'il était heureux de voir « dans la campagne agricole en cours, le démarrage de la production de blé par environ 3.320 familles et plusieurs hommes d'affaires de différentes provinces. Bien que modeste, la production attendue prouve qu'il est possible de s'engager sur la voie d'un renversement de la situation des importations de blé, si nous sommes audacieux et explorons notre potentiel jusqu'à la limite ».