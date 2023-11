Angola: L'Exécutif souligne les réformes dans le secteur des ressources minérales

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné que les réformes institutionnelles développées dans le secteur des ressources minérales génèrent une augmentation de la confiance des investisseurs, permettant l'entrée dans le pays de grandes entreprises minières du monde entier.

La présence de ces sociétés dans le pays vise à développer les activités de prospection et d'exploration des ressources minérales.

Dans son message sur l'état de la nation, à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la cinquième législature, il a souligné qu'Anglo-American développe la prospection du cuivre dans la province de Moxico et du nickel, cuivre et cobalt , dans les provinces de Cunene et Cuando Cubango.

Il a également mentionné Rio Tinto, qui développe la prospection de diamants et de cuivre dans les provinces de Lunda Sul et Moxico, respectivement, et De Beers qui mène des prospections de diamants dans les provinces de Lunda Sul et Lunda Norte.

Il a également indiqué que Pensana Metals développe la prospection et l'exploration des éléments de terres rares dans la province de Huambo, ainsi que Minbos, qui est en phase de développement minier pour l'exploration des phosphates dans la province de Cabinda.

Il a dit qu'en avril de cette année, le projet diamantifère Yetwene a été achevé et que plus tard cette année, le projet Luaxe sera inauguré, dans la province de Lunda Sul, qui deviendra le plus grand projet diamantifère du pays à ce jour.

%

Le président affirme que le pays aura désormais la capacité de créer une réserve stratégique de carburant pour approvisionner le marché national et créer la chaîne d'exportation pour la production excédentaire.

Il a assuré qu'entre 2024 et 2025, on prévoit également augmenter la capacité de stockage, avec le projet d'installation de combustible Lucapa, à Lunda Norte, avec l'agrandissement du terminal océanique de Lobito, à Benguela, et avec le terminal océanique de Cabinda.

La mise en oeuvre de projets se poursuit, a-t-il poursuivi, visant à monétiser le gaz naturel, en mettant l'accent sur le Nouveau Consortium Gazier qui favorisera la production de gaz non associé et, par conséquent, augmentera l'offre de cette ressource, garantira la production d'énergie électrique, permettra l'implantation d'usines d'engrais et pour alimenter la future sidérurgie qui a vocation à se développer dans la province de Namibe.

Selon le président, l'achèvement du projet Sanha Lean Conection est prévu pour 2024, qui permettra la production, le traitement et la fourniture d'environ 480 millions de pieds cubes de gaz à l'usine Angola LNG et pour 2026 le projet Quiluma et Maboqueiro, nouveau consortium de gaz, qui devrait produire, à son apogée, environ 364 millions de pieds cubes par jour.

Il a fait savoir que le projet Falcão 2 est en cours de réalisation dans la province de Zaire, qui augmentera le volume de gaz naturel fourni à la centrale à cycle combiné de Soyo, avec une capacité de 50 millions de pieds cubes par jour.

D'autre part, il a fait savoir que l'industrie de la taille du diamant n'est pas seulement une réalité, mais qu'elle continue également de démontrer sa capacité de croissance.

Avec l'ouverture récente d'une autre usine de taille, avec une capacité de taille de 5 000 carats de diamants bruts par mois et fournissant 120 emplois, le pays compte désormais 7 usines de taille.

Il a réitéré que la construction de 29 autres usines de taille de diamants est en cours, dont 25 dans le Pôle Diamantaire de Saurimo et 4 dans le Pôle Diamantaire de Dundo, ajoutant ainsi de la valeur au minerai brut et garantissant un plus grand emploi, dans une industrie de haute technologie.

Il a souligné que l'exploration du potentiel minier atteint également l'or, en soulignant le projet aurifère de Lufu, dans la province de Cabinda, et le projet de construction de la Raffinerie d'Or, dans la province de Luanda, avec une capacité initiale de raffiner 10 kg d'or brut, par jour, et le transformer en bars, pour une livraison prévue en 2025.

Selon lui, l'exploitation de la fonte est déjà une réalité, avec le démarrage du projet Mining-Steel Cutato-Cuchi, dans la province de Cuando Cubango.

Il a indiqué que le projet Kassinga Mining-Siderúrgic est en cours d'exécution dans la municipalité de Jamba, dans la province de Huila, qui produira environ 4,1 millions de tonnes de concentré de fer destiné à l'exportation et pour alimenter la future aciérie de Namibe, qui produira de l'acier pour l'industrie nationale et pour l'exportation.

À Cuanza Norte, le projet de minerai de fer Kassala Kitungo est en cours.

Le projet d'exploration du cuivre Mavoio-Tetelo, qui devrait être achevé en 2024, couvre les municipalités de Maquela do Zombo et Damba, dans la province d'Uíge, et la municipalité de Cuimba, dans la province de Zaire, vise à explorer le cuivre et les minéraux associés, notamment le cobalt, le plomb et le zinc, avec une capacité de produire environ 4 000 tonnes de concentré de cuivre par jour.

« Nous nous consacrons également à l'exploration de ressources minérales non métalliques, notamment les phosphates, le potassium et le calcaire. L'exemple en est le projet d'exploration de roches phosphatées de Cácata, dans la province de Cabinda, qui vise à explorer 50 mille tonnes de phosphate par an dans sa phase initiale, augmentant à partir de la cinquième année jusqu'à 300 mille tonnes par an», a-t-il poursuivi.

Toujours à Cabinda, a-t-il souligné, le projet de production d'engrais phosphatés est en cours d'exécution, à travers la construction de l'usine de Subantando.

Selon le Président, dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, est en cours le projet de production d'ammoniac et d'urée, qui permettra de produire 1 million 200 mille tonnes par an d'urée granulée pour stimuler le développement de l'activité agricole, contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire.