Angola: Le Gouvernorat de Lunda Sul réitère son engagement en faveur du développement de l'agriculture

Saurimo — Le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, a réaffirmé samedi, dans la commune de Mona-Quimbundo, municipalité de Saurimo, l'engagement continu en faveur du développement de l'activité agricole pour réduire la faim et la pauvreté au sein des familles.

Le gouvernant a fait ces considérations, à l'occasion de l'ouverture de la campagne agricole 2023/2024, précisant que la stratégie agricole consiste spécifiquement à encourager la création de davantage de coopératives, pour faciliter l'accès au crédit et, par conséquent, l'expansion des zones de culture.

Il a dit que le gouvernorat local continuera à soutenir les agriculteurs, les coopératives et les hommes d'affaires du secteur, avec des intrants, entre autres, en plus de l'assistance technique.

"Le gouvernorat local réitère son engagement à travailler avec tous les agriculteurs et hommes d'affaires pour augmenter la production, réduire les importations et diversifier l'économie, car le secteur agricole garantit la sécurité alimentaire et nutritionnelle", a-t-il souligné.

Il a également indiqué que le gouvernorat continuera à investir dans la réhabilitation des routes tertiaires, en particulier celles qui donnent accès aux zones de plus grande production agricole, aux canaux et fossés d'irrigation, ainsi que dans l'électrification rurale pour stimuler la production.

Il a expliqué que le secteur agricole figure parmi les principaux moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois.

D'autre part, Daniel Neto a indiqué que pour cette campagne, les cultures à privilégier sont le riz, le manioc et la patate douce, le haricot, le mil et le sorgho, compte tenu du potentiel de la région dans ces produits.

Par ailleurs, le gouverneur a réitéré le potentiel agricole de la province et a fait savoir qu'en plus des cultures mentionnées ci-dessus, la région est également engagée dans la production de maïs et de soja, et peut donc participer activement au Plan de promotion de la production céréalière.

Il a reconnu que les défis liés à la production de ces cultures étaient énormes, mais s'est dit confiant que lors de la prochaine récolte, les quantités seront plus importantes, compte tenu de la disponibilité de leurs producteurs.

La campagne agricole 2023/2024 se déroule sous le thème « L'agro-élevage, le bon pari pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle », l'événement a eu lieu dans la commune de Mona-Quimbundo, située à environ 54 kilomètres du siège de la municipalité de Saurimo, en présence de membres du gouvernorat local, de représentants d'associations et de coopératives paysannes, d'agriculteurs et d'autres invités.