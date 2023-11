Angola: Les États membres de la CPLP saluent l'action de la CIJ

New York — Les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), réunis au siège de l'ONU à New York, saluent l'activité menée par la Cour internationale de Justice (CIJ), qui contribue de manière significative au renforcement et à la clarification des règles du droit international..

S'exprimant au nom de la CPLP, vendredi 3, lors de la séance plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a analysé le rapport de la Cour internationale de Justice (CIJ), le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz , a souligné le fait que la Cour accorde également l'attention voulue aux travaux d'autres tribunaux internationaux.

Selon le diplomate, la CPLP reconnaît le rôle que joue la Cour au cours des soixante-dix-sept années écoulées depuis sa session inaugurale, pour garantir la résolution pacifique des différends et pour clarifier les règles du droit international sur lesquelles se fondent ses décisions, avec intégrité, impartialité et indépendance, ainsi que sa volonté de relever les défis.

« Nous saluons le travail de la Cour en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies, dans la résolution des différends entre États et dans le maintien et la promotion de l'État de droit dans le système international », a-t-il souligné.

Les pays de la CPLP, a-t-il ajouté, apprécient le fait que la Cour tranche les différends volontairement présentés par les États, en vertu de leur droit souverain, reconnaissant que les cas soumis sont devenus de plus en plus complexes en fait et en droit.

Ils notent que, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, période sous revue, la Cour a enregistré un haut niveau d'activité, ayant été confrontée à diverses questions liées à la délimitation territoriale et maritime, aux missions diplomatiques, aux droits de l'homme, à la réparation des actes illicites internationaux, l'interprétation et l'application des traités et conventions internationaux, la protection de l'environnement et la délivrance de jugements et d'audiences publiques par connexion vidéo et, plus tard, dans un format hybride.

Ils se félicitent également que la Cour ait adapté ses méthodes de travail en réponse à la pandémie de Covid-19, en utilisant la technologie de vidéoconférence et les services de traitement de données pour continuer à exercer ses fonctions judiciaires.

Selon l'ambassadeur Francisco José da Cruz, les pays de la CPLP sont convaincus qu'avec la reprise des méthodes de travail d'avant la pandémie, la Cour augmentera sa capacité d'action pour répondre aux différents défis.

Dans cette perspective, ils s'engagent à soutenir la mission de la Cour internationale de Justice (CIJ) afin de continuer à jouer un rôle fondamental dans la résolution des différends entre États, ainsi que de renforcer l'État de droit international en faveur de la justice et de la paix.

La CPLP, a-t-il ajouté, reste confiante dans le fait que la Cour, en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies, poursuivra son travail fondamental conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et de son Statut, apportant une contribution tangible à la consolidation de la État de droit dans le monde.

La Cour internationale de Justice est le principal organe judiciaire des Nations Unies et est composée de 15 juges, choisis par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Basés à La Haye, aux Pays-Bas, les juges de la Cour sont élus pour un mandat de neuf ans et doivent représenter différents systèmes juridiques du monde entier.