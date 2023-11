Angola: L'OGE/2024 réduit l'allocation budgétaire pour le secteur de la construction

Luanda — Le projet de loi du Budget Général de l'État (OGE/2024) prévoit d'allouer 442 milliards 678 millions 392 mille 226 kwanzas (1,79%) au programme de construction, réhabilitation, conservation et entretien des infrastructures routières, ce qui représente une réduction de 0,84%, par rapport à la valeur de 2023.

L'OGE/2023, toujours en cours d'exécution, estime une valeur de 529 milliards 88 millions 424 mille 920 kwanzas pour ce secteur, représentant 2,63% des plus de 20,1 milliards Kz, le montant global du budget actuel.

Cependant, sur le montant total prévu pour le programme susmentionné, en 2024, on estime que 21 milliards 357 millions 595 mille 237 kwanzas seront alloués aux services d'entretien et de conservation des routes, tandis que 23 milliards 277 millions 271 mille 866 seront destinés à la la construction de nouvelles routes nationales.

Le plan comprend également la construction de routes municipales, évaluées à plus d'un milliard de kwanzas, le bitumage des routes urbaines (119,1 milliards de Kz), les travaux de terrassement (16,5 milliards), la réhabilitation des routes nationales (193,9 milliards), l'intervention sur les routes municipales (42,5 milliards) et construction de ponts (24,8 milliards).

Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur du logement, l'OGE/2024 estime qu'il allouera un montant de 72 milliards 946 millions 699 mille 123 kwanzas, dont plus de 50,3 milliards seront destinés à la construction de logements sociaux, 22,3 milliards pour les centralités, 26,4 millions pour la vente de propriétés et 145,5 millions pour la promotion de l'auto-construction dirigée.

Pour le Programme d'Aménagement du Territoire, d'Urbanisme, de Cartographie et de Cadastre, une valeur de 13 milliards 248 millions 620 mille 385 kwanzas est attendue, dont 9,3 milliards pour la production cartographique des villes et villages, plus de trois milliards pour l'élaboration des plans de requalification urbaine, 92,5 millions pour l'enregistrement des parcelles dans le système national et 751,5 millions pour les stations géodésiques connectées aux systèmes de navigation par satellite.

Par ailleurs, l'OGE comprend également le Programme de construction, de réhabilitation, de conservation et d'entretien des bâtiments publics et des équipements sociaux, doté d'un budget estimé à plus de 98,7 milliards de kwanzas.

Sur ce montant, 85,4 milliards seront destinés à la construction et à la réhabilitation des bâtiments publics, 6,7 milliards à l'entretien et à la conservation des équipements sociaux et des bâtiments publics, 5,2 milliards à la construction et à la réhabilitation des équipements sociaux et 1,2 milliards à l'intervention dans les bâtiments publics.

L'OGE/2024, qui commence à être débattu cette semaine par les députés à l'Assemblée Nationale, prévoit des recettes et dépenses de 24 milliards 715 milliards 263 millions 134 mille 196 kwanzas, contre les 20,1 milliards Kz contenus dans le budget actuel.