Afrique Australe: La SADC multiplie des efforts pour la pacification et de la stabilisation de la RDC

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a donné samedi, à Luanda, mandat à son président par intérim, João Lourenço, et à la Troïka de l'organisation, d'intensifier les efforts diplomatiques entre la RDC et le Rwanda pour parvenir à une paix durable.

La décision est exprimée dans le communiqué final du Sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, qui a eu lieu dans la capitale angolaise, Luanda.

La Troïka de l'Organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la SADC, dirigée par le chef de l'État zambien, Hakainde, Hichilema, est composée de la Namibie, de la Tanzanie et de la Zambie.

Le Sommet a également émis des orientations stratégiques sur le déploiement de la Mission de la SADC en République Démocratique du Congo (SAMIDRC), pour restaurer la paix et la sécurité dans ce pays.

À cet égard, le Sommet a félicité les États membres qui ont présenté des propositions visant à contribuer des ressources supplémentaires pour le déploiement de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC).

Le Sommet extraordinaire a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC et aux informations faisant état d'une reprise des attaques et de l'occupation de certaines parties du territoire par le M23, "en violation flagrante du cessez-le-feu".

Fonds pour la paix de la SADC

D'un autre côté, le sommet a réitéré la nécessité pour la SADC de diriger les efforts visant à mobiliser des ressources pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Ces efforts, selon le communiqué, comprennent la reprise des discussions visant à établir et rendre opérationnel le Fonds de la SADC pour la paix, avec la participation des partenaires de coopération internationale.

La réunion a également reçu une mise à jour sur les élections tenues dans les États membres et a pris note du rapport de la mission d'observation électorale de la SADC sur les élections harmonisées au Zimbabwe en août 2023 et les élections générales tenues dans le Royaume d'Eswatini en septembre 2023.

La réunion a souhaité à Madagascar et à la République démocratique du Congo des élections pacifiques et réussies, prévues respectivement en novembre et décembre de cette année.

À cet égard, le sommet a réitéré le soutien de la SADC à travers le déploiement de la Mission d'observation électorale de l'organisation.

Il a également réitéré la nécessité urgente pour toutes les parties concernées, en particulier les partis politiques disposant de sièges parlementaires au Lesotho, de veiller à ce que le processus de réforme soit mis en oeuvre dans l'intérêt de la stabilité politique, économique et de la sécurité nationale.

Le Sommet extraordinaire de la SADC a salué les efforts entrepris par le Président angolais, João Lourenço, en tant que champion désigné par l'Union africaine (UA) pour la recherche de la paix dans la région.

De même, il a félicité le président de la Zambie et de l'organisme de coopération politique, de défense et de sécurité de la SADC, Hakainde Hichilema, « pour son leadership dans le maintien d'une paix et d'une sécurité durables dans la région ».

Le président en exercice de la SADC, João Lourenço, a exprimé sa gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement pour leur participation au Sommet extraordinaire de Luanda et pour leur engagement inébranlable en faveur de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique australe.

Outre l'homme d'État hôte, l'événement a réuni les chefs d'État de la RDC, Félix Tshisekedi, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, de la République-Unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, de la Zambie, Hakainde Hichilema et du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa.

Le Royaume du Lesotho a été représenté par le Premier ministre Ntsokoane Matekane, la Namibie par son vice-président, Nangolo Mbumba, et le Botswana et le Mozambique par les ministres des Affaires étrangères, respectivement Lemogane Kwape et Verónica Macamo.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est un bloc économique formé par l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

En bref, les objectifs du bloc sont d'assurer la croissance des économies des pays africains et, par conséquent, le développement et l'amélioration de la qualité de vie de leurs populations.