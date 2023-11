Congo-Kinshasa: L'ANSER s'engage à accompagner le développement local des ETD par l' électrification rurale

L'Agence nationale des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains (ANSER) s'engage à accompagner la mise en oeuvre de la politique de Décentralisation en faveur des entités territoriales décentralisées (ETD) par l'électrification rurale.

Le directeur général adjoint de l'ANSER, Damien Twambilangana, a fait part de cette initiative au ministre d'Etat en charge de la Décentralisation et des Réformes institutionnelles, Eustache Muhanzi samedi 4 novembre à Kinshasa.

Cette initiative consiste à l'affectation effective de la quotité au développement communautaire des ETD, provenant de la redevance minière et de la Caisse nationale de péréquation, dans le cadre du plan de développement socio-économique local.

« Son Excellence le ministre d'État, Eustache Muhanzi s'occupe de la Décentralisation, donc les ETD sont sa zone d'influence et c'est la même zone d'influence que la nôtre. Son Excellence avait initié une vision sur le développement des ETD et stratégies qui peuvent permettre de mobiliser des moyens pour pouvoir amener le développement dans les ETD, en se basant sur les plans locaux de développement communautaire, qui sont clairs et précis », a déclaré Damien Twambilangana; avant de poursuivre:

« Etant donné que nous partageons beaucoup des choses en commun par rapport à notre projet que nous implémentons dans ses zones, on a trouvé utile d'approcher Son Excellence, discuter sur sa vision, voir comment articuler ensemble des stratégies pour l'évolution et le développement des ETD ».

Après cet échange, l'ANSER juge qu'elle « peut apporter beaucoup à cette vision. Donc, elle va signer avec le ministère un protocole d'accord, qui va fixer la vision stratégique pour voir comment ANSER peut accompagner dans notre volet d'électrification, la vision du ministre dans le cadre de développement des ETD", a-t-il ajoute.

Un protocole d'accord sera signé dans les jours à venir, entre le ministère de Décentralisation et l'ANSER, avec pour mission de fixer les objectifs précis et définir les stratégies y afférentes, en vue de permettre à ANSER d'apporter son expertise technique dans le projet ambitieux de l'électrification rurale et de la planification du développement socio-économique des ETD.