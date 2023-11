Gabon: Marseille - Gattuso prend la défense d'Aubameyang

Décevant contre Lille (0-0) samedi à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a été copieusement sifflé par le Vélodrome.

Une situation qui n'a pas plu à Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

En conférence de presse, il a défendu l'attaquant gabonais.

« Jeudi, on a un match et on pourra répondre sur le terrain. Je dois défendre mes joueurs, pas seulement Aubameyang. On doit relever la tête, ne rien lâcher et je vais tout faire pour que Pierre réagisse. Il a raté quelques passes mais je ne vois pas un joueur en grande difficulté. On attend un peu plus parce qu'il s'appelle Aubameyang. Il fait des erreurs comme tous les autres mais il paie un peu sa carrière et son nom », a indiqué le coach italien face aux journalistes.

A noter que Aubameyang a également été défendu par son coéquipier Valentin Rongier.