Afrique: Athlético d'Abidjan/SC Casablanca - Du beau jeu et des regrets

Un événement a eu lieu ce dimanche 5 novembre. Inauguré il y a quelques jours, le Stade Amadou Gon Coulibaly a connu les premiers buts de son histoire, résultant du match d'ouverture de la Ligue des Champions Féminine de la CAF entre l'Athlético d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca. Des oeuvres signées par Espérance Agbo et Nadège Nguessan Koffi.

Athlético d'Abidjan 1 - 1 SC Casablanca

But: E. Agbo 37e / N. Nguessan Koffi 81e

"Nous ne sommes pas les favoris de cette rencontre, mais nous ne nous allons pas nous présenter comme des victimes désespérées". Ces mots de Lancina Dao ont dû avoir une résonance particulière dans la tête des joueuses de l'Athlético d'Abidjan.

Dès le début de la partie, les Ivoiriennes prennent les choses en main à l'image de cette combinaison entre Estelle Sandrine Gnaly et Melissa Sandrine Behinan, mais la frappe de l'attaquante ne trouve pas le cadre des buts gardés par Imane Abdelahad.

De quoi donner de la confiance aux Abidjanaises qui enchaînent les assauts offensifs et sont récompensées à la 37e minute avec cette frappe croisée d'Espérance Agbo qui devient la première buteuse de l'histoire de son club en Ligue des championne de la CAF.

Telle une bête blessée, les Marocaines entament la seconde période avec de meilleures intentions. Par deux fois, Agueissa Diarra et Meryem Hajri ne trouvent pas le cadre. Avant que la lumière ne vienne de la capitaine de Casablanca, Nadège Nguessan Koffi à la 81 d'une belle frappe lointaine du droit remet les deux équipes à égalité.

Avec 7 corners accordés, l'Athlético d'Abidjan ne parvient pas à prendre l'avantage. Les deux formations repartent avec le point du match nul.

Bruits de couloirs

Lancina Dao, entraîneur de l'Athlético d'Abidjan

"On avait le match en main, ce but marqué vers la fin du match gâche un peu la fête mais nous ne sommes pas morts. Il va falloir rester concentrés et retenir que le positif."

Mehdi El Quichori, entraîneur du Sporting de Casablanca

"Il y a eu un SC Sporting Casablanca à deux visages. Elles ont peut-être été surprises par l'affluence. Il y a beaucoup de monde au stade. Ce n'était pas un match facile. L'Athlético d'Abidjan nous a mis énormément en difficultés avec ce jeu en profondeur et ses passes derrière le dos. On va devoir régler certaines choses avant la rencontre contre les JTK Queens.

Melissa Sandrine Behenian,

"On se doit de faire plaisir à notre nation. Je suis heureuse d'avoir été sacrée joueuse du match, mais je me dis que j'aurai dû faire plus pour que mon équipe gagne, aujourd'hui."