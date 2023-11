Afrique: Espérance Cousso Agbo, à jamais la première

Espérance Agbo la milieu de terrain a inscrit le tout premier but de l'Athlético d'Abidjan en Ligue des Champions Féminine de la CAF et le premier but de l'histoire du stade Amadou Gon Coulibaly, ce dimanche 5 novembre.

L'Athlético d'Abijan est entré dans l'histoire, ce dimanche 5 novembre, en inscrivant son tout premier but en Ligue des Champions de la CAF.Contre le Sporting Club de Casablanca, c'est Espérance Agbo qui a eu l'honneur de faire trembler les filets à la 37e minute d'une superbe frappe croisée, pour offrir à son club un premier succès dans cette compétition continentale. S'en sont suivies des scènes de liesse sur le terrain et en tribunes, les Ivoiriennes et leur entraîneur Lancina Dao exultant après avoir pris l'avantage dans ce match.

Cette réalisation est également le premier but inscrit au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Enceinte inaugurée lors de ce match d'ouverture entre l'Athlético d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca.

Mais qui est Espérance Agbo, la buteuse historique ?

La milieu de terrain est née le 14 mai 1995 en Côte d'Ivoire. Après un passage dans le championnat indien chez les Gokulam Kerala FC Women, la milieu offensive rejoint l'Athlético d'Abidjan en 2021. Double championne nationale avec l'écurie abidjanaise, l'internationale de 28 ans participe pour la première fois à la Ligue des Champions Féminine de la CAF.