Sénégal: Ligue 1 (2ème journée) - Dakar Sacré-Coeur et Jaraaf dos à dos

Le Jaraaf doit encore repasser pour accrocher sa première victoire au championnat national Ligue 1. Accrochés d'entrée par Guédiawaye FC, les «Vert et Blanc» ont enchainé par un autre match nul en déplacement sur la pelouse de Dakar Sacré coeur (1-1). C'était pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2.

Le Jaraaf de Dakar a enchaîné le championnat par un deuxième match nul à l'issue de déplacement qu'il a effectué ce samedi sur la pelouse du Dakar-Sacré-Coeur au stade Alassane Djigo. Dans cette affiche vedette comptant pour la deuxième journée, les Académiciens ont d'entrée imposé le rythme de la rencontre en dominant les 45 minutes premières. Ils ont failli ouvrir le score dès la troisième minute de jeu avec la tentative de frappe de Insa Coly qui passe totalement à côté.

Méconnaissables en dix minutes de jeu, les «Vert et Blanc» n'obtiendront leur première occasion que suite à un corner à la 13ème minute de jeu effectué par Aime Tendeng. Au contrôle du match, les Académiciens vont essayer sans cesse de scorer surtout après le corner de Mbaye Ndiaye à la 22ème minute repoussé par le portier du Jaraaf. C'est à la 39ème minute que Dakar Sacré-coeur trouvera la faille grâce à Mamadou Soumaré. Sur un centre d'Ibrahima Mané, il réussira à reprendre victorieusement le ballon et battre le Cheikh Lo Ndoye. Sur ce score, les deux équipes rejoignent les vestiaires.

%

Au retour sur la pelouse, Jaraaf montre un autre visage et pousse pour l'égalisation. L'entraîneur Malick Daff opère deux changements au niveau de défense et de l'attaque à la 58ème minute. Et c'est à la 77ème minute qu'il égalise sur une passe de Aime Tendeng reprise par Ameth Niang (1-1). Les Académiciens ont aussi opéré des changements de leurs côtés pour remporter le duel.

Le Jaraaf aura ensuite des possibilités de marquer un deuxième but dans le temps additionnel comme sur ce coup franc dans les alentours de la surface de réparation.

Exécuté par Aime Tendeng, le portier des Académiciens Abdoulaye Dieng a les mains fermes pour repousser le ballon. Sur un autre centre de Ameth Niang, Aime Tendeng encore lui, ratera un tir cadré. C'est sur ce score de (1-1) que les deux équipes se sont quittées.

Pour Hassane Fall, coach Dakar Sacré-coeur, le match nul cadre avec la physionomie de la rencontre : «C'est un match nul équitable car chaque équipe a eu son sa mi-temps. Nous, on pouvait faire la différence en ajoutant un but dans la première mi-temps et remporter le match mais le Jaraaf a égalisé en deuxième mi-temps et a tenu un bon jeu. Il pouvait aussi remporter la victoire. Il y a des jeunes qui viennent de découvrir la Ligue 1, certains ont enchainé leur deuxième match et nous allons encore travailler sur la mise en jambe».

L'entraineur du Jaraaf, Malick Daff quant à lui, ne crache pas sur le point du nul : «On a été menés au score en première période, on avait une bonne équipe en place tactiquement et techniquement avec beaucoup d'intensité et d'agressivité mais aussi de fautes. Malheureusement, on a pris un but en cours de match. C'est une perte de balle où il y a une transition rapide de l'équipe de Dakar sacré coeur.

Mais en seconde période on a apporté des correctifs, on a fait trois changements et c'était meilleur que le premier mi-temps dans l'intensité de jeu, dans la progression. On a créé des situations et on a égalisé. On a même eu une balle de deuxième but mais on ne l'a pas concrétisé. Je ne crache pas sur le point. Il y a quelques imperfections et nous allons leur donner le temps. Il faut rester lucide, serein et apporter des correctives pour les matchs à suivre», a-t-il relevé.