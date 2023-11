Nigeria: Celtic Glasgow - Cyriel Dessers demande du temps

Auteur de seulement 3 buts en 10 matchs disputés avec le Rangers FC, Cyriel Dessers essuie des critiques de la part des supporters et des observateurs du club écossais.

Des réactions sur lesquelles l'attaquant nigérian s'est prononcé.

Et il se défend.

« Certaines réactions me font même rire. Tout d'abord, je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce que signifie déménager dans un autre pays. Mes statistiques cette saison ne sont pas mauvaises, mais je ne pense pas qu'elles soient excellentes non plus. Avant la saison, je me suis fixé un objectif de 25 contributions, donc je suis sur la bonne voie à cet égard », a-t-il indiqué.

Reconnaissant qu'il est encore loin de ses performances normales, Cyriel Dessers demande du temps.

« Je n'ai pas encore atteint ma forme maximale absolue. Et c'est quelque chose pour lequel je travaille dur chaque jour. En termes de niveau général, les compétitions belges et néerlandaises sont également meilleures que les compétitions écossaises et bien sûr la Serie A est d'un niveau différent. Mais il n'y a guère de matchs faciles ici », a-t-il ajouté.