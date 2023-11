Maroc: Tour de la Marche Verte - Quelque 250 motocyclistes représentant plus de trente Clubs font escale à la province d'Al Haouz

- Les participants à la première édition du « Tour de la Marche Verte de Motocyclisme », quelque 250 au total, appartenant à plus de trente clubs marocains de motocyclisme, ont fait escale, dimanche à Tahanaout relevant de la province d'Al Haouz.

Initié par la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, cet événement sportif s'inscrit dans le cadre de la célébration du 48è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Cette manifestation s'assigne pour mission de consolider et consacrer les valeurs de la citoyenneté positive, d'inciter les générations montantes à prendre conscience et à mieux assimiler les dimensions profondes et les significations symboliques des marches d'édification et du progrès menées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L'étape d'Al Haouz intervient en signe de solidarité avec les populations victime du séisme d'Al Haouz survenu le 8 septembre dernier.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, Said Mjad, a rappelé que « ce Tour a été organisé pour célébrer le 48è anniversaire de la Marche Verte et réitérer les liens de loyauté et de fidélité au Glorieux Trône Alaouite ».

Il se veut aussi l'occasion de réitérer notre engagement et détermination permanente à défendre l'intégrité territoriale du Royaume sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi.

Sur un autre registre, il a fait savoir que l'ensemble des clubs affiliés à la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme ont participé et fait part de leur solidarité avec les victimes du séisme et ce, depuis les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle, notant que cet élan de solidarité va se poursuivre avec l'organisation d'autres événements.

De son côté, Habiba Knoun, chargée de l'organisation des événements de la Fédération et membre du Club X M- Marrakech, a fait part de sa fierté en tant que femme de participer à ce Tour qui connait la participation des clubs marocains affiliés à la Fédération, louant au passage les efforts inlassables menés par les participants et organisateurs pour la réussite de cet événement.