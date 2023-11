Afrique: Le Wydad prend l'avantage en finale de la Ligue africaine contre Mamelodi

Le Wydad Casablanca caresse désormais l'espoir de remporter la première édition de la Ligue africaine de football. Les Marocains se sont imposés 2-1 à domicile dans le match aller de la finale, ce dimanche 5 novembre, face au Mamelodi Sundowns. Avec tout de même des blessés à déplorer et un but encaissé à domicile, qui laisse entrevoir un match retour excitant sur le terrain des Sud-Africains, le 12 novembre.

C'est finalement l'équipe la plus expérimentée qui l'a emporté. Le Wydad Casablanca, finaliste la saison dernière de la Ligue des champions de la CAF et au palmarès bien plus épais que son adversaire, a pris le meilleur à domicile contre le Mamelodi Sundowns dans le match aller de la finale de la Ligue Africaine de football (2-1), ce dimanche 5 novembre.

Si les joueurs de Rhulani Mokwena ont montré qu'ils étaient capables de produire du jeu par séquence et d'afficher du caractère dans un stade Mohammed-V chauffé à blanc, ils sont tombés sur plus forts. Après un début de match très fermé, la première frappe cadrée est intervenue à la 38e minute. La fin de la première période a relevé les débats.

Sur un exploit individuel côté droit, Montasser Lahtimi a fait danser deux défenseurs adverses, à renfort de feintes de centre, avant de glisser une passe à ras de terre. Cette dernière, coupée par Rivaldo Coetzee qui a poussé le cuir dans son propre but (41e), a permis aux Marocains d'ouvrir le score. Et c'est ainsi que Mamelodi a encaissé son premier but dans la compétition.

Les Brazilians étaient revenus

Pas écrasés par la pression de l'enceinte, ni par les dizaines de lasers projetés dans leurs yeux par les supporters, les Sud-Africains sont revenus en seconde période. Peu en réussite malgré leurs sorties de balle parfois audacieuses pour une équipe évoluant à l'extérieur dans un match à enjeu, c'est finalement sur d'autres phases de jeu qu'ils ont apporté le danger. Occasionnellement sur de longs ballons, et finalement sur coup de pied arrêté. Suite à un corner, le capitaine du Wydad, Yahya Jabrane, a contré une frappe de la main à bout portant.

Abdelmounaim Boutouil, l'ancien joueur du Rajah Casablanca, ne s'est pas fait prier pour égaliser sur ce penalty et mettre un coup sur la tête de son ancien meilleur ennemi (73e). Reste que la réaction d'orgueil a été immédiate côté marocain, par le biais d'un nouvel exploit individuel. Suite à ballon mal renvoyé par la défense de Mamelodi, Anas Serrhat, entré en jeu un quart d'heure plus tôt, a envoyé une volée puissante dans les filets de Ronwen Williams, dont la main n'a pas été assez ferme pour espérer une parade de grande classe (78e).

Malgré la victoire, la soirée n'a pas été parfaite pour les locaux. D'abord parce qu'un but encaissé à domicile n'est jamais bon à l'aune d'un match retour, les réalisations à l'extérieur étant doublement valorisée dans la Ligue africaine. Ensuite car le Wydad a disputé un match accroché physiquement parlant, ayant notamment provoqué la sortie sur blessure du premier buteur du match, Montasser Lahtimi, qui sera probablement indisponible pour le deuxième acte de cette finale, dimanche 12 novembre sur la pelouse de Mamelodi Sundowns.