Afrique: Le XIXe Sommet de la Francophonie se tiendra en France sous le signe de la création, l'innovation et l'entreprenariat

Au terme de la 44e Conférence ministérielle de la Francophonie (Cmf) qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, les 4 et 5 novembre 2023, la France a reçu de la Tunisie la présidence de la Cmf pour les deux prochaines années, au titre de pays hôte du XIXe Sommet de la Francophonie qu'elle accueillera en octobre 2024. La délégation française à Yaoundé était emmenée par la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna.

Selon un communiqué de presse de l'Oif, aux côtés de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, la Secrétaire d'Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des partenariats internationaux, Mme Chrysoula Zacharopoulou, a présenté les enjeux de ce prochain Sommet aux États et gouvernement membres de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le prochain Sommet de la Francophonie s'ouvrira, le 4 octobre 2024, à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, inauguré le 30 octobre dernier par le Président de la République, Emmanuel Macron. Le Sommet se poursuivra à Paris le 5 octobre 2024.

Le XIXème Sommet de la Francophonie sera un événement majeur, tant sur le plan diplomatique, que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d'union. En France, il sera l'un des temps forts internationaux de l'année 2024 avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

%

La France et l'Oif nourrissent l'ambition de promouvoir une Francophonie au service des peuples, d'en démontrer les dynamiques et les opportunités.

La France et l'Oif sont convenus que la créativité, l'innovation et l'entreprenariat dans la diversité de l'espace francophone seront placées au coeur de l'événement. La Francophonie est en effet un formidable vecteur de débats intellectuels, de création et d'emploi et le monde francophone est porteur de talents et d'opportunités dont nous devons être fiers. La thématique retenue invitera chacune et chacun à « Créer, innover et entreprendre en français ».

Pour illustrer ce thème, la France a souhaité organiser, en marge du Sommet, un Festival de la francophonie, afin de valoriser une Francophonie dynamique auprès des Françaises et des Français et de l'ensemble de la communauté francophone. Ce Festival, bâti en dialogue avec l'Oif, ses Etats membres et les sociétés civiles, contribuera à la perception d'une francophonie ouverte, vivante, plurilingue, contemporaine, utile et attractive. Il permettra de valoriser la vitalité des scènes culturelles, académiques, scientifiques et entrepreneuriales francophones, et s'étendra à tout le territoire métropolitain et ultramarin, mais aussi en ligne et dans tout l'espace francophone.

À Paris, il intégrera un Village de la Francophonie, organisé conjointement avec l'Organisation internationale de la Francophonie et ses Etats et gouvernements membres participant au Sommet.