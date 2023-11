Afrique: Industries pétrolière et énergétique- La Côte d'Ivoire salue l'idée de la création de la Banque africaine de l'énergie

La Banque africaine de l’Energie (Bae) verra le jour au plus tard le 30 juin 2024 en vue de booster le financement et le développement des projets et infrastructures énergétiques dans les différentes régions de l’Afrique. Ainsi en a décidé, le jeudi 02 novembre 2023, à Cotonou au Bénin, la 44e session du Conseil des ministres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo). Rapportent des sources officielles ivoiriennes.

Présent à ces assises, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a salué l'idée de la création de la Banque africaine de l’énergie (Bae). « C’est l’émanation de la volonté commune des pays africains producteurs de pétrole et de Afreximbank », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce que l’Appo recherche, à travers cette initiative, c'est la réduction de la dépendance du continent africain des apports extérieurs, sur les plans financier et technique.

Pour Sanagfowa-Coulibaly, continuer de dépendre des ressources et de la technologie extérieures ne peut pas conduire le continent à atteindre ses objectifs dans les conditions et délais souhaités, surtout par ces temps de lutte contre le changement climatique où il faut aller à la transition énergétique au niveau du continent à « notre propre rythme ».

Le président en exercice de l’Appo, le ministre béninois des mines, de l’eau et de l’énergie, Samou Seidou Adambi, s’est félicité de l’annonce de la création de la Banque africaine de l’énergie, avant de préciser qu’il s’agit de l'un des projets les plus innovants de l’organisation visant à répondre aux défis de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, car il contribuera à assurer la sécurité énergétique et le développement durable des pays.

Ces assises ont recommandé, en outre, de fixer la date limite pour la sélection du pays de siège de la banque, tout comme la tenue d’une session extraordinaire du Conseil des ministres avant le 31 mars 2024.

La prochaine session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra au Cameroun au cours du dernier trimestre de l'année 2024.