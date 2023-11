Afrique: CAN 2023 - Le Premier ministre s'imprègne des dossiers

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a dirigé sa première réunion avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2023) qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Pour le successeur de Patrick Achi, pas question que cette Can en terre ivoirienne ne connaisse pas un véritable succès. « La Côte d'Ivoire a fait de gros investissements pour s'inscrire dans l'organisation de cette Can. Nous devons faire preuve d'une grande vigilance, c'est-à-dire qu'aucun détail ne doit nous échapper. Nous devons nous baser sur notre grande richesse qu'est l'hospitalité et surtout notre esprit sportif », a insisté Robert Beugré Mambé.

Connu pour son pragmatisme, l'ancien gouverneur du district d'Abidjan n'a pas failli à sa réputation. « Il a passé en revue tous les secteurs concernant l'organisation de la plus grande fête du football africain dans le pays. Mais avant la Can 2023, il y a justement cette compétition féminine qui se présente comme une répétition générale avant la Can », a déclaré Albert François Amichia, président du Cocan 2023 après la réunion.

Avec Robert Beugré Mambé, il n'y a eu aucun sujet tabou. «Sur la Ligue des champions féminine imminente, nous lui avons fait le point sur l'accueil, l'hébergement, la compétition elle-même, la mobilisation, l'animation, les conditions de vie des athlètes et celles des officiels aussi bien à San Pedro qu'à Korhogo », a poursuivi Amichia, qui note que la Can 2023 n'a pas été occultée.

%

« Le Premier ministre voulait avoir une idée claire des avancées et chaque président de commission a eu à exposer et à répondre à un certain nombre de questions. C'est à la suite de cela qu'il a été décidé d'organiser dès le début de la semaine prochaine, un atelier afin qu'une synthèse complète soit faite au Premier ministre », a souligné le patron du Cocan 2023.

C'est justement cette synthèse complète qui permettra à Robert Beugré Mambé de mener des actions afin que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football soit comme ce que souhaite le Président Alassane Ouattara, c'est-à-dire la meilleure jamais organisée sur le continent.

En tout, Albert François Amichia, très à l'aise en ce qui concerne l'organisation, a tenu à rassurer la presse sur les préparatifs.

A noter que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le ministre délégué aux Sports et au Cadre de vie, Adjé Silas Metch et des ministres-gouverneurs ont participé à cette rencontre.