Sénégal: Tennis - 7ème édition Sénégal world tennis tour (j60) : l'Allemand Christopher Thiès et la Tchèque Aliesa Reva dominent le circuit

La 7ème édition du tournoi international de Dakar s'est achevée ce samedi 4 novembre, à l'olympique club, avec les victoires en simple de l'Allemand Christopher Thiès et de l'Ukrainienne Aliesa Reva lors de la finale de la deuxième semaine de la compétition. C'était aux dépens du Tchécoslovaque Daniel Bien et de la franco-sénégalaise Carla Grignac. Frustrée encore par sa grande rivale en finale, La Lioncelle s'est consolés avec un second trophée dans les finales doubles.

Le deuxième et dernier acte de la 7e édition du tournoi internationale des juniors (J60) s'est joué ce samedi 4 novembre à l'Olympique Club de Dakar. La palme est revenue dans le tableau messieurs à Christopher Thiès. Le jeune joueur allemand s'est imposé devant le Tchèque Daniel Bien en deux sets (6/3 ; 6/3). Il le prive du coup d'un doublé qui se dessinait après le trophée remporté lors de la première semaine du tournoi (J30).

Chez les dames, les débats ont également été intenses entre l'Ukrainienne Aliesa Reva et la Franco- Sénégalaise Carla Grignac. Au bout du duel disputé sous un soleil de plomb, c'est l'Ukrainienne qui a pris le dessus sur le score de 2 sets à 1 (6/3, 6/7 ;6/2).

«Je savais que j'aurais un match très dur et que on allait en 3 sets. J'ai essayé de me reposer au maximum. Pour ne pas subir ce qui j'ai subi à la première étape. Au premier set, il a très bien servi. C'était censuite difficile de récupérer mon service. Mon adversaire a très bien joué», a confié la tête de file du tennis sénégalaise.

«Maintenant, je sais là où je dois progresser. Il faut que je progresse physiquement pour réussir à faire plus mal à mon adversaire, utiliser moins d'énergie et moins se fatiguer», ajoute-t-elle.

Carla Grignac : «il faut que je fasse plus mal avec mon service»

En termes de bilan, Carla Grignac se console d'avoir remporté aussi bien la première que la deuxième finale du double dame du tournoi. Associée à la Polonais Agatha Budnik, la Franco-sénégalaise a réussi à battre Aliesa Réva.

«Hier (vendredi, Ndlr) lors de la finale double, il y a eu beaucoup d'ambiance et le public nous a beaucoup soutenu. On était contents avec notre partenaire. Je voulais faire la même chose aujourd'hui (samedi) mais c'est cela le tennis», confie-t-elle. «Je suis contente de jouer la finale. Même si j'ai perdu en demi-finale lors de la première semaine, on a fait un bon match. Ce que je retiens est qu'il faut que je fasse plus mal avec mon service. Il faut mieux travailler physiquement. J'ai prévu de travailler dans ma structure, de reprendre au mois de janvier, de refaire les tournois et de revenir plus forte», soutient la tête de file du tennis sénégalais.