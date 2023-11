Sénégal: Bambey / Première édition journée de l'excellence - Un comité de suivi en gestation pour les lauréats

Le Conseil départemental de Bambey a organisé la première édition de la journée de l'excellence. Cette cérémonie a été une occasion pour fêter les meilleurs élèves mais aussi les enseignants qui se sont le plus distinguées pour la cause de l'école. Un comité sera mis en place par le Conseil départemental, en rapport avec l'Inspection (départementale) de l'éducation et de la formation (IEF) pour un suivi des lauréats.

Les meilleurs élèves de Bambey ont été fêtés par le Conseil départemental de Bambey. Babacar Ndiaye, le président du Conseil départemental explique son institution, «conscient des enjeux et de l'importance que revêtent l'éducation, la formation de notre jeunesse alloue chaque année un budget assez consistant pour la réalisation de projets comme la construction de salles de classes, de latrines, de murs de clôtures mais aussi en dotation d'équipements aux établissements scolaires».

Le président du Conseil départemental de Bambey a exhorté tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, techniciens, parents d'élèves, autorités administratives et élus locaux à travailler main dans la main pour faire de notre système éducatif un modèle pourvoyeur de génies bien formés, bien éduqués, pour être demain des citoyens modèles, acteurs d'un Sénégal de paix et de prospérité. Il a également exhorté les lauréats à continuer dans cette dynamique de travail assidu et du culte de l'excellence.

L'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Bambey, Pape Amadou Sidibé, déclare : «l'excellence est un degré intellectuel, un niveau élève dans la hiérarchie de la perfection, une culture du bien faire, du choix d'agir de mieux que l'on peut faire. Cet acte posé par le président du Conseil départemental va, à coup sûr, susciter et entretenir cet esprit d'excellence qui est entrain de germer et de prendre forme chez les apprenants». Il a également appelé tous les acteurs à redoubler d'efforts afin que ces sacrifices consentis par ces lauréats fassent tache d'huile dans la population scolaire et que cet élan ne se perde.

Parmi les récipiendaires, on peut citer, entre autres, Ibrahima Fall, ancien ministre sous l'ère Abdoulaye Wade, et Sidy Cherif Thiam, ancien directeur de l'école élémentaire Bambey 3. Ce dernier a même exhorté les parents d'élèves à âtre vigilants. Selon lui, l'école appartient aux citoyens.

L'adjoint au préfet de Bambey, Mamadou Faye, venu présider la cérémonie, a exhorté les communes à résoudre certaines difficultés que rencontrent certaines écoles. Il s'agit du manque de latrines, de l'absence de murs de clôture. Selon lui, «bien que les défis demeurent en matière de personnel et d'infrastructures, notre pays a accompli des avancées importantes dans l'amélioration de condition de vie et de travail des acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Cela a été possible grâce à la vision éclairée du chef de l'Etat, en matière d'éducation et de formation, pilier de la satisfaction de la stratégie de la satisfaction de la demande sociale élevée ainsi au rang des priorités gouvernementales».

«Ainsi, ajoute-t-il, dans le but de bâtir l'école du future, les politiques sont davantage orientées vers la promotion et la valorisation d'un capital humain de qualité, où il s'agit de mettre le focus sur le renforcement de l'enseignement écrit, de la formation professionnelle, de l'apprentissage (le numérique et la réforme des curricula)». En outre, l'adjoint au préfet de Bambey a fait un plaidoyer pour la pacification de l'espace scolaire. «C'est un devoir pour nous tous, acteurs, parents d'élèves, élèves, enseignants, administration, de veiller à ce que cette jeunesse puisse avoir son droit à l'éducation».

Parmi les élèves primés il y a Pape Balla Samb et Diarra Faye, deux nouveaux bacheliers qui ont obtenu la mention Très Bien. La cérémonie a été une occasion pour honorer de valeureux hommes qui ont marqué de leur empreinte l'éducation dans le département de Bambey, de par leur engagement, leur dévouement, leurs qualités morales. Le parrain de cette journée est l'Inspecteur principal du Trésor et payeur général, Abdoulaye Fall.