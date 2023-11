Afrique Centrale: Médecins sans Frontières alerte sur la hausse des cas de choléra dans les camps de déplacés du Nord-Kivu

En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières alerte sur l'augmentation des cas de choléra dans les camps de déplacés autour de Goma dans le Nord-Kivu. En effet, plus de 200 cas de choléra ont été enregistrés dans le camp de Kanyaruchinya, qui se trouve au nord de la capitale provinciale, depuis septembre 2023, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

La situation est critique pour Justin Mbuya, responsable des activités médicales MSF à Kanyaruchinya, joint par Paulina Zidi, de la rédaction Afrique.

« Ça a commencé à augmenter depuis le 11 septembre de cette année. Le niveau d'hygiène dans les camps de déplacés est vraiment précaire, il n'y pas assez d'approvisionnement d'eau et tout cela fait qu'il y a une augmentation et une reprise de cas de choléra dans les camps de déplacés. »

RFI : On a vu ces dernières semaines les combats qui ont repris, notamment vers la zone de Kibumba qui se situe un peu plus au nord de Kanyaruchinya. Est-ce que ces combats ont amené des nouveaux déplacements de population ? Et est-ce que ces déplacements de population vont avoir des conséquences sur les conditions sanitaires ?

« Aujourd'hui, il y a 1 500 ménages déplacés lors de ces derniers affrontements et qui vivent dans des conditions vraiment inacceptables. Ils vivent dans des conditions où ils n'ont pas de toilettes, ils sont sans-abris, c'est très complexe. À nous seuls, on n'arrive pas à couvrir tous les camps, donc nous avons besoin d'autres acteurs pour se rallier à nous et essayer de diminuer ou de bannir cette épidémie qui est en train de reprendre dans les camps de déplacés. »