Ile Maurice: Jérôme Boulle prochain «chairman» de la MPA ?

La Mauritius Ports authority (MPA) pourrait avoir un nouveau chairman prochainement.

Il nous revient que l'ancien lordmaire et Deputy Speaker, Jérôme Boulle, a été approché pour présider le conseil d'administration de la MPA. Le principal concerné nous a confirmé la nouvelle hier après-midi. «Oui, j'ai été approché pour ce job à temps partiel et après réflexion, j'ai accepté la proposition, mais je n'ai pas encore été nommé. J'ai juste donné ma réponse. Je précise que c'est pour un job à temps partiel et non pour un retour en politique», insiste Jérôme Boulle qui a embrassé une carrière dans la presse, après celle au sein de la classe politique.

La MPA est sans chairman depuis le décès subit d'Ashit Gungah en juillet dernier. Lui-même ancien député et ministre, il avait remplacé Sanjeev Ghurburrun qui avait abandonné la barre du port en 2022.

Jérôme Boulle a été élu député du Mouvement militant mauricien pour la circonscription Grande-Rivière-NordOuest-Port-Louis-Ouest pour la première fois lors des élections de 1976. Par la suite, il a été élu dans la même circonscription lors des différentes élections générales entre 1982 et 1991. Jérôme Boulle a été lord-maire plus d'une fois.

Après avoir oeuvré à l'express, Jérôme Boulle a agi comme consultant pour le groupe Défi Média et il est aussi le directeur général de TLC (Mauritius) Ltd, une société de communication. L'ancien député est détenteur de deux diplômes en Masters in Business Administration, selon son profil LinkedIn. Au niveau des activités portuaires, ce ne sont pas les challenges qui lui manqueront.