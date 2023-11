Bénin: L'ONU soutient le développement du maraîchage

Les Nations Unies au Bénin soutiennent les exploitants maraîchers en vue d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté rurale et améliorer la résilience aux effets du changement climatique.

Ce soutien se fait à travers le Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre du Projet d'appui au développement du maraîchage (PADMAR) en appui au gouvernement depuis 2016.

Les agences onusiennes en collaboration avec le gouvernement se sont engagées à travailler à la promotion de la croissance économique inclusive forte et durable.

A cet effet, l'éradication de la faim est aujourd'hui possible car le Bénin dispose d'une filière maraîchère structurée soutenue par une collaboration multisectorielle entre le FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) en appui au gouvernement.

Les appuis du PADMAR passent notamment par des renforcements de capacités, l'aménagement des périmètres maraichers, la réhabilitation des pistes rurales, la facilitation de l'accès à l'eau, aux matériels et équipements de production, le soutien à la sécurisation du foncier, et l'assistance à l'accès au marché.

Parmi les résultats à l'actif du PADMAR, il y a l'accroissement considérable des rendements ; l'amélioration de la mobilité économique pour une grande partie des producteurs ; l'accroissement de la résilience climatique ; la signature de contrats de partenariat par des milliers de maraîchers dans le cadre de l'écoulement de leurs produits ; et l'adoption de bonnes pratiques nutritionnelles par des centaines de ménages maraîchers.

Conditions de production et de vie améliorées

Noël Obognon est promoteur de la société coopérative Agro-Eco service, spécialisée dans la production et la commercialisation d'engrais organiques/compost à base de larves de mouches permettant d'accroître les rendements agricoles, tout en préservant l'environnement.

« Ma coopérative a réduit la durée de production des engrais organiques de 3 mois à 12 jours avec une production qui s'est accrue de 20 tonnes en 2019 à 240 tonnes en 2023. Quant au chiffre d'affaires, il a évolué de 200.000 francs CFA en 2019 à 20.000.000 francs CFA en 2023, grâce à l'appui du FIDA à travers PADMAR », témoigne-t-il.

Sur le plan du renforcement de capacités en équipements par exemple, la productrice Pauline Meto, présidente de la coopérative FIFONSI de Ouidah explique que « le PADMAR nous a doté de motopompes, de pulvérisateurs, de brouettes, de petits outillages de maraîchages, de bandes perforées d'arrosage ». « Tout ceci a boosté la production », ajoute-t-elle.

Abondant dans le même sens, le jeune maraîcher Marc Fanyossè Kpadé, membre d'une coopérative à Grand-Popo, affirme que le FIDA à travers le PADMAR a contribué à l'amélioration non seulement de sa production mais aussi, de sa vie socioéconomique avec un impact significatif sur son ménage. « L'augmentation de ma production agricole m'a permis de devenir propriétaire de maison, de scolariser mes enfants, de vivre mieux maintenant qu'autrefois », dit-il.

C'est également le témoignage de Johanne Hounmènou. Ce membre d'une coopérative bénéficiaire du PADMAR indique que l'appui du Projet pour l'aménagement des planches surélevées dans le village lacustre des Aguégués (Sud-Est du Bénin), a augmenté largement les possibilités de maraîchage.

Il va plus loin en donnant une illustration de prospérité financière des bénéficiaires : « autrefois, il était difficile pour un maraîcher de s'acheter un domaine pour habitation sur la terre ferme, mais désormais la chose est monnaie courante chez plusieurs d'entre nous du village lacustre ».

Le projet a également a appuyé des unités de transformation. C'est le cas de la société Christ Agro Transformation, spécialisée dans la transformation des produits maraichers (tomate, légumes...), pour réduire les pertes post-récoltes. Christ Agro Transformation est passée d'une tonne par an de transformation des produits maraichers à 10 tonnes par an grâce au PADMAR.

Modernisation de la culture maraîchère

Une des technologies innovantes du PADMAR, c'est l'installation de serres favorisant les cultures hors sol et à contre-saison dans plusieurs localités. La production sous serre est un modèle économique qui permet de faire des récoltes sur une longue période et d'obtenir des fruits plus fermes, de qualité très attrayante et d'une durée de conservation plus longue.

La présidente de la coopérative Agro Pour Tout (APT) de Covè, Clotilde Vissinnon, partage son expérience : « Les cultures hors sol avec les serres donnent plus de résultats de bonne qualité que les cultures sur terre ferme. Beaucoup de clients commandent nos tomates et nous n'arrivons même pas à satisfaire toutes les demandes ».

Le site APT est propice pour être un centre pilote de formation en maraîchage et pourrait dans le futur accueillir des stagiaires des lycées agricoles et d'université, selon la délégation du gouvernement du Bénin et du FIDA. Les partenaires veulent faire de la serre une plateforme d'apprentissage et de visite d'échanges sur la production maraîchère au profit des producteurs et faire de la transition écologique une réalité dans le cadre du maraîchage au Bénin.

Plusieurs autres sites à Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi ont déjà reçu des serres grâce au PADMAR. En octobre 2023 ce sont 12 serres qui ont été installées et qui sont fonctionnelles. Il est prévu l'acquisition et l'installation de 25 autres serres.

Un autre financement novateur du projet est relatif à l'aménagement de pistes rurales. « En aménageant des pistes rurales dans plusieurs communes du Bénin, l'appui du FIDA vise à faciliter aux producteurs, l'accès aux bassins de production, aux intrants, aux marchés pour l'évacuation des produits agricoles », dit le Directeur Pays du FIDA pour le Bénin et le Togo Jean Pascal Kaboré lors de la visite.

Impraticables surtout en saison pluvieuse, ces pistes constituent un handicap majeur à la production et à la commercialisation des produits agricoles. C'est à cet effet que 124 km sont en cours de réalisation/réhabilitation au niveau de la zone d'intervention du projet.

L'une des dernières innovations ressorties de la visite de terrain, c'est le système de ventes groupées mis en place par le PADMAR qui a permis à toutes les coopératives rencontrées de multiplier leurs chiffres d'affaires. Le volume de produits commercialisés est ainsi passé de 156 tonnes en 2019 à 4913 tonnes en 2023, soit un accroissement de plus de 3049%.

Les projets soutenus par l'ONU

Le PADMAR s'inscrit dans le cadre des interventions des Nations Unies en appui aux politiques de développement du Bénin.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement au Bénin 2019-2023, le FIDA travaille en collaboration avec le PAM, d'une part et la FAO, d'autre part.

En 2020, le PAM et le FIDA ont démarré une collaboration pour la promotion de jardins scolaires dans 10 écoles à cantines dans le cadre du PADMAR. Les écoles bénéficiaires ont reçu des équipements et du petit matériel de jardinage, des semences et un appui technique continu. Puis, en 2022, le FIDA et le PAM ont démarré la promotion de jardins intégrés combinant le maraîchage et le petit élevage dans 25 écoles à cantine (première phase). Des kits d'intrants (semences, produits de traitement phytosanitaire) et de petit outillage de maraîchage, et des poulets géniteurs ont été fournis aux 25 écoles. L'amélioration des repas avec l'introduction des produits du jardin ; le gain de temps pour le déroulement des activités pédagogiques en raison de la proximité de la source d'eau ; la baisse des cas de maladie au niveau des élèves, le développement d'activités génératrices de revenus pour certains acteurs surtout les femmes participant à l'animation desdits jardins sont quelques changements notés.

La FAO et le FIDA sont en partenariat à travers le projet « Accroître la productivité de l'eau pour une production agricole durable axée sur la nutrition et une amélioration de la sécurité alimentaire ». Ce projet, qui s'est déployé de juin 2020 à septembre 2023, a ciblé 150 producteurs de riz, de maïs, de niébé et d'autres légumes dans les communes de Dangbo et de Lokossa.

Le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Bénin, Salvator Niyonzima, encourage les initiatives interagences : « Les Nations Unies sont plus fortes quand les entités travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs », souligne-t-il.

Ouverture prochaine d'un bureau FIDA au Bénin

Du 17 au 20 juillet 2023, une importante délégation du FIDA conduite par Donal Brown, Vice-Président Associé, a effectué une visite officielle au Bénin.

Le 19 juillet à l'issue d'une audience avec le chef de l'Etat béninois Patrice Talon, M. Brown a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau du FIDA au Bénin. Cette ouverture vient renforcer la présence des Nations Unies au Bénin pour l'atteinte des objectifs de développement durable.

Ce reportage a été réalisé par le groupe des chargés de communication des Nations Unies au Bénin