Madagascar: Système agroalimentaire - Les enjeux sur la nutrition mis en avant la l'APMSAN et la FAO

Une alimentation saine et durable.

C'est ce que Madagascar recherche actuellement à travers l'engagement des diverses parties prenantes.

En partenariat avec l'Alliance parlementaire malgache pour la sécurité alimentaire en nutritionnelle (APMSAN), le Gouvernement et la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) organisent des ateliers de sensibilisation visant à renforcer la compréhension des enjeux liés à la nutrition et au système agroalimentaire dans le pays.

Ces ateliers, qui rassemblent des parlementaires, des fonctionnaires de l'État et des experts internationaux, s'inscrivent dans la vision du gouvernement malagasy de réduire la malnutrition chronique et de promouvoir une alimentation saine pour tous.

Madagascar vise à passer de 41,6% de malnutrition chronique en 2021 à 32,1% en 2026 chez les enfants de moins de 5 ans, une vision partagée lors du Sommet sur les Systèmes Alimentaires des Nations Unies.

Sécurité alimentaire

L'APMSAN, créée en 2016, joue un rôle clé dans la création d'un environnement législatif et politique favorable à l'avancement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Madagascar.

Les politiques et les cadres ancrés dans la législation sont essentiels pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.

%

De son côté, la Division de l'alimentation et de la nutrition (ESN) de la FAO, avec le soutien financier de l'Union Européenne et la GIZ, coordonne le projet « GCP/GLO/1027/GER : Promouvoir et étendre l'utilisation de l'indicateur de diversité alimentaire minimale chez les femmes (DAM-F) ».

Cette initiative vise à renforcer les capacités nationales et infranationales pour prendre en compte la nutrition dans les interventions relatives au système agroalimentaire.

Les ateliers de sensibilisation se dérouleront en deux étapes, avec un atelier national qui s'est tenu le 2 novembre 2023, suivi d'un atelier infranational le 24 novembre 2023 à Fianarantsoa.

Selon les informations, chaque atelier réunit environ 20 participants, favorisant les échanges d'expériences pour une meilleure compréhension des enjeux liés à l'alimentation saine et à la nutrition.

Ces ateliers sont importants pour l'avenir du pays, qui s'efforce de garantir une population bien nourrie et en bonne santé grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et durables d'ici 2030.