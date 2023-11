Madagascar: « Trouver un dénouement devant le contexte conflictuel » - Regroupement des « Raiamandrenin'ny firenena »

Une déclaration a été faite, avant-hier, au centre Arrupe Faravohitra, prononcée par 4 entités qui s'unissent pour peser dans le contexte sociopolitique actuel.

Il s'agit des « raiamandreny ara-drazana » ou autorités traditionnelles venant des 8 points cardinaux de l'île, des leaders chrétiens et autorités religieuses (musulmans, judaïsme, etc.), des organisations de la société civile (Hfkf, Rohy, Ava, Fimpifima, Vérité pour tous, etc.) et des syndicats (SSM, Vovonana sendikaly, collectif des travailleurs, etc.).

Et d'indiquer que le regroupement de ces 4 entités en tant que « raiamandreny » devant le contexte conflictuel est de « trouver un dénouement vers un avenir meilleur pour notre "Tanindrazana" et "Tanilovainjafy" ».

Ces 4 entités estiment que c'est une étape très prometteuse pour dénouer la situation actuelle et lancent un appel aux autres à se joindre à eux.

Contexte socio-économique

Et d'enchaîner qu'« ensemble, compte tenu des constats sur les préparatifs des élections, en prenant comme référence les cadres légaux qui n'ont pas pu être respectés et surtout de la dégradation de la situation socio-politique, nous ne voulons pas que cela se produise. L'élection présidentielle est à reporter et avec l'ensemble des parties prenantes, nous allons trouver une solution partagée et favorable à la fois à l'amélioration de l'environnement électoral, mais aussi à l'amélioration du contexte socio-économique qui est plus que critique ».

A cet effet, des actions concrètes seront avancées cette semaine pour mettre en oeuvre l'effectivité des résolutions adoptées.

Un culte oecuménique est prévu se tenir à Mahamasina samedi prochain, dans un lieu sécurisé, auquel toutes les Églises, tous les chrétiens sont conviés.