Madagascar: Pisciculture - Des formations gratuites dans la région Diana

Le Ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB) de Madagascar se mobilise pour promouvoir le développement de l'économie bleue en offrant des formations gratuites sur l'aquaculture.

Cette initiative vise à renforcer les connaissances et compétences des professionnels du secteur, dans le but d'améliorer les activités productives et d'augmenter les revenus.

Le MPEB a annoncé que ces formations se tiendront à Antsiranana, dans la région Diana, les 10 et 11 novembre prochains.

Les sessions de formation couvriront un large éventail de sujets liés à l'aquaculture, offrant aux participants l'opportunité d'acquérir des compétences essentielles pour le développement durable du secteur.

La formation débutera par une introduction aux bases de l'aquaculture, permettant aux participants de comprendre les principes fondamentaux de cette pratique.

Ensuite, les ateliers se concentreront sur la pisciculture et la rizi-pisciculture, deux approches cruciales pour la production alimentaire et la sécurité alimentaire dans la région.

Un des points forts de ces formations sera l'apprentissage de la production d'alevins de tilapia et de carpe, des espèces de poissons largement élevées en aquaculture en raison de leur importance économique et de leur contribution à l'alimentation des communautés locales.

Les participants auront l'occasion d'acquérir des compétences pratiques pour l'élevage de ces espèces.

Enfin, la dernière partie de la formation portera sur l'alimentation des poissons, un aspect essentiel de la gestion d'une ferme aquacole réussie.

Les participants apprendront les techniques et les méthodes pour nourrir les poissons de manière optimale, favorisant ainsi leur croissance et leur santé.

Pour le MPEB, ces formations gratuites visent à encourager le développement de l'économie bleue dans la région Diana.

En promouvant la pisciculture et la rizi-pisciculture, ainsi que la production d'alevins de tilapia et de carpe, le ministère espère créer des opportunités d'emploi et stimuler la croissance économique de la région.