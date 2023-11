Afrique: Ligue des champions féminine - AS Far Rabat-Ampem Darkoa, le champion en titre veut se signaler déjà

La Ligue des champions féminine se poursuit ce lundi 6 novembre au stade Laurent Pokou à San Pedro pour le compte du groupe B où le champion en titre, l'AS Far Rabat, affrontera Ampem Darkoa, à 17 h GMT.

Revanche en l'air pour les Marocaines de l'AS Far Rabat face à un autre représentant ghanéen, après leur revers de 2021 face à Hasaacas Ladies en demi-finale de la Ligue des champions féminine. Dans la peau de champion sortant, Nouhaila Benzina et ses camarades qui constituent l'ossature de l'équipe nationale du Maroc, voudront réussir leur entrée en lice dans le nouveau stade de San Pedro. La bataille des entraîneurs fera rude, puisque le jeune Amine Alioua (36 ans) qui rêve de réaliser le doublé dans cette compétition son groupe, devra se méfier de l'expérimenté Adarkwa Nana Joe qui veut pousser ses filles incarnées par la capitaine Amponsah Ophelia à la victoire. Le public de San Pedro attend un beau duel en perspective entre le représentant de l'Afrique du Nord et celui de l'Afrique de l'Ouest.

Pour sa première participation à la ligue des champions féminine, Ampem Darkoa, veut atteindre le dernier carré comme Hasaacas Ladies, le club qu'il a détrôné au Ghana.

Entendu...

Amine Alioua, entraîneur de l'AS Far Rabat

"On va jouer un grand match, ça ne sera pas facile, mais il faut honorer le drapeau du Maroc. Gagner un second trophée en Ligue des champions, c'est aussi une motivation supplémentaire. Notre objectif, c'est jouer chaque match comme une finale et aller le plus loin possible. On a un groupe compliqué. Tout le monde veut battre l'AS Far".

%

Adarkwa Nana Joe, entraîneur Ampem Darkoa

"Nous sommes bien arrivés à San Pedro, nous avons été bien accueillis. Nous sommes déterminés à gagner ce match de ce lundi. Nous sommes champions du Ghana et nous jouons un autre champion, nous allons tout donner pour gagner cette rencontre, les joueuses sont prêtes".

La stat

L'AS Far n'a jamais concédé de but lors de son entrée en lice en phase de groupe de la Ligue des champions féminine. Mieux, les Marocaines ont aligné deux succès d'entrée en 2021 et 2022. Bon présage pour ce match face à Ampem Darkoa ?

*En 2021, l'AS Far a débuté la compétition en dynamitant les Nigérianes de Rivers Angels sur le score de 3-0.

*En 2022, malgré leur détermination, les Tanzaniennes de Simba Queens ont perdu sur la plus petite des marges (1-0) de l'AS Far Rabat lors du premier match de poule.