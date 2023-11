Algérie: Yacine Brahimi non convoqué parce qu'il ne veut pas d'un rôle de remplaçant

En forme avec Al-Gharafa et auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 8 rencontres cette saison, Yacine Brahimi n'avait pourtant pas été convoqué en sélection algérienne en octobre dernier pour les matchs contre le Cap-Vert et l'Egypte.

Si le sélectionneur des Fennecs avait évoqué un certain nombre de raisons pour justifier l'absence de l'ailier, le journaliste Moumen Ait Kaci, réputé proche de Djamel Belmadi, croit savoir les vraies raisons qui expliquent l'absence de Brahimi de la sélection depuis janvier 2022 et l'élimination des Fennecs à la dernière CAN.

Selon ce journaliste, Brahimi n'est pas convoqué pour la simple raison qu'il ne veut pas rester sur le banc, conscient qu'une nouvelle génération de jeunes joueurs est en train de s'imposer chez les Fennecs.

« Des émissaires envoyés par Belmadi pour mesurer la température du joueur d'Al-Gharafa quant à sa volonté de vouloir revenir en équipe d'Algérie, auraient certifié au driver des Verts que Yacine n'était pas prêt à assumer des rôles secondaires en sélection et par conséquent, il serait bien pour tout le monde d'éviter de le convoquer dans l'immédiat », a écrit Moumen Ait Kaci dans le quotidien algérien L'Expression.

Reste à savoir si Yacine Brahimi sera convoqué ce mois de novembre pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L'Algérie affronte la Somalie et le Mozambique.